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Трасса Москва-Санкт-Петербург пополнилась новым скоростным участком дороги
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Трасса Москва-Санкт-Петербург пополнилась новым скоростным участком дороги 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
С сегодняшнего дня магистраль федерального значения M-11 Москва-Санкт-Петербург пополнится скоростным отрезком в 200 километров.
Его проложили по территориям Тверской и Новгородской областей, славящихся своими заболоченными участками. Поэтому проектировщикам, работникам инженерных служб, строителям пришлось изрядно потрудиться над тем, чтобы дорога работала в любое время года с повышенной нагрузкой.
На некоторых участках дорожные службы сделали полностью новую систему грунта. Там, где болота создавали препятствия, предварительно прокладывались свайные массивы.
Скоростной отрезок будет включать в себя общей сложностью 42 моста и 63 путепровода. Движение по ним будет без светофоров и пробок (за исключением экстренных ситуаций).
Новая скоростная магистраль соединит между собой Тверь и Великий Новгород. Полностью дорога между двумя крупнейшими российскими городами заработает к концу этого года.
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