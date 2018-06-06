Трасса Москва-Санкт-Петербург пополнилась новым скоростным участком дороги

С сегодняшнего дня магистраль федерального значения M-11 Москва-Санкт-Петербург пополнится скоростным отрезком в 200 километров.

Его проложили по территориям Тверской и Новгородской областей, славящихся своими заболоченными участками. Поэтому проектировщикам, работникам инженерных служб, строителям пришлось изрядно потрудиться над тем, чтобы дорога работала в любое время года с повышенной нагрузкой.

На некоторых участках дорожные службы сделали полностью новую систему грунта. Там, где болота создавали препятствия, предварительно прокладывались свайные массивы.

Скоростной отрезок будет включать в себя общей сложностью 42 моста и 63 путепровода. Движение по ним будет без светофоров и пробок (за исключением экстренных ситуаций).

Новая скоростная магистраль соединит между собой Тверь и Великий Новгород. Полностью дорога между двумя крупнейшими российскими городами заработает к концу этого года.