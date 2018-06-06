Как могут измениться ПДД для велосипедистов

Поправки в правила дорожного движения предусматривают создание специальных «велосипедных зон», где можно ехать по всей ширине улицы и получить преимущество перед автомобилями. Максимальная скорость машин на такой территории не должна превышать 20 км в час. Пешеходы же получат право переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Спецзоны, должны быть отмечены специальным дорожным знаком «Велосипедная зона».

Приоритет велосипедистов на «спокойных» улицах позволит развивать общественные и пешеходные пространства городов без снижения уровня безопасности дорожного движения, говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, ведомство предлагает запретить остановку транспортных средств на велодорожках, а также на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части.

Велосипед стал модным транспортом

Сейчас в городах для велосипедистов есть несколько типов дорог. Это велополосы, которые расположены справа на проезжей части, перечисляет директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин . Есть велодорожки, которые могут быть совмещены с пешеходными тротуарами, а могут быть выделены в отдельную полосу движения. Также есть обособленные велосипедные трассы. «Их обычно проводят через зеленые зоны, парки, рядом со стадионами. Там нет автомобилей, это обособленная велосипедная инфраструктура», — пояснил эксперт.

Использование велосипеда не для спорта и развлечения, а для перемещения по городу — это элемент урбанистической моды во всем мире. Особенно она распространена в городах с мягким климатом. Но есть и исключения, например, в довольно холодном Амстердаме многие люди ездят на велосипеде. Там богатейшая велосипедная инфраструктура.

Она развивается во всех городах мира, строятся не только дорожки, но и терминальные сооружения — специальные парковки, пункты краткосрочного проката (bikesharing). «В странах с более холодным климатом есть еще система велосипедных раздевалок, потому что если человек едет на работу на велосипеде под дождем, то ему нужно место, чтобы переодеться. И это тоже тренд мировой транспортной моды», — отметил Блинкин.

В Москве велосипедная инфраструктура развивается быстрее, чем где бы то ни было в России, говорит эксперт. Но трудно сказать, приживется ли мировой тренд в России в целом — из-за особенностей климата, транспортного поведения и очень бедной дорожной сети в городах. «Часто нет физической возможности выделить велосипедную полосу, потому что на оставшейся части дороги автобус не поместится», — объяснил Блинкин.

Между тем, «федеральное ведомство на нормативном уровне все возможные перспективные преобразования должно учитывать, и Минтранс выполняет эту обязанность», — рассуждает эксперт. По его словам, в столице есть масса территорий, например, Лужнецкая, Фрунзенская набережные, где можно было бы организовать «велосипедные зоны». «И если на огромную Москву появится даже две таких зоны — это все равно хорошо. Нужно пробовать», — отметил он.

Велосипедисты не должны пересекаться с автолюбителями

"Велосипедные зоны" должны создаваться вне проезжей части, отметил в беседе с ТАСС руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев

"А если приравнять велосипедистов к автомобилистам, то было бы справедливо ввести для первых необходимость получения водительского удостоверения, чтобы они хотя бы знали ПДД, — говорит он. — Пока у нас велосипедисты приравнены к пешеходам, важно чтобы они соблюдали хотя бы те ПДД, которые существуют".

Сейчас на проезжей части приоритет у автомобилистов. Велосипедисты ездят по пешеходным дорожкам либо в отдельно отведенных зонах, где нет машин. В «велосипедных зонах» велосипедисты окажутся на дороге, им самим будет не очень комфортно.

"Если власти решат делать велосипедные зоны, то они должны быть абсолютно безопасны, — отметил Канаев. — Велосипедист не должен пересекаться с автомобилем, потому что в случае аварии он может получить тяжелейшие травмы".

Эксперт считает, что сперва нужно создавать «велосипедные зоны» в пешеходных зонах: «Чтобы хотя бы пешеходы привыкли не ходить по велодорожкам».