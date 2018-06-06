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Смерть онкологической больной у ГКБ №23 проверит прокуратура
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Смерть онкологической больной у ГКБ №23 проверит прокуратура 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге прокуратурой начата проверка инцидента, в котором усматриваются признаки ненадлежащего оказания медицинской помощи онкологической больной. Женщина была обнаружена напротив входа в ГКБ № 23 на улице Корепина. Прохожие нашли ее едва живой около 22.30 часов 5 июня, сообщила «АиФ-Урал» пресс-атташе свердловского надзорного ведомства Марина Канатова.
По имеющимся на данный момент сведениям, в тот день женщина приходила в стационар для медицинской манипуляции и, получив ее, вышла с территории больницы, чтобы дождаться такси. У близлежащего дома ее обнаружили прохожие, вызвали женщине скорую помощь, бригада которой ехала 40 минут. Несмотря на то, что приемный покой больницы был в 100 метрах, помощь сотрудниками ГКБ № 23 женщине оказана не была. Неотложка успела зафиксировать смерть.
У прокуроров сейчас имеется ряд вопросов. Например, была ли возможность оказать тяжело больному человеку помощь на дому, во какое время была проведена операция и нужно ли было выпускать пациентку на улицу, предвидя ее состояние. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На момент публикации комментария от горздрава Екатеринбурга не было.
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