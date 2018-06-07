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Смерть пациентки возле ГКБ №23 обернулась уголовным делом
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Смерть пациентки возле ГКБ №23 обернулась уголовным делом 

АиФ Урал 32 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Виновные могут быть лишены свободы на четыре года, об этом сообщает в четверг, 7 июня, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, уголовное дело было возбуждено по статье «Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным грозит до четырех лет лишения свободы.
«Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины 1958 г.р. у одного из домов по улице Старых Большевиков в Екатеринбурге 6 июня 2018 года. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, 60-летняя женщина страдала от онкологии, у нее был рак тяжелой стадии. В больницу она приехала на медицинские процедуры, а после, когда она вышла на улицу, ей стало плохо. Какое-то время она еще разговаривала с прохожими, но после потеряла сознание. Врачи из приемного покоя ГКБ №23 отказались выходить к женщине, а скорая, которую вызвали прохожие, приехала только через 40 минут, медики констатировали смерть.
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