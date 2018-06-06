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Прокуроры и следователи нагрянули в уральскую больницу после смерти пациентки у входа
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Прокуроры и следователи нагрянули в уральскую больницу после смерти пациентки у входа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Екатеринбурга умерла у входа на территорию больницы № 23 на Эльмаше. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Лежащую женщину увидели прохожие, которые застали ее в сознание. Тем не менее, к приезду скорой больная умерла, хотя до приемного покоя было менее километра. Как выяснилось, женщина страдала онкологическим заболеванием и умерла после процедуры. Сейчас прокуратура проверяет, сделали ли медики все возможное для спасения умирающей.
В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области уточнили, что женщина родилась в 1958 году. Сейчас следователи выясняют точную причину смерти женщины. Если выяснится, что медики не сразу отреагировали на звонок прохожих, им грозит уголовное дело.
Стоит отметить, что похожий инцидент произошел в Асбесте. Как написала на своей странице в Facebook местная активистка Алена Власова, молодая женщина умерла на пороге детской поликлиники. «Что стало причиной смерти, выясняют соответствующие органы», — уточнила Власова.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Верхнем Тагиле умерла 11-летняя пациентка больницы. По предварительным данным, причиной смерти школьницы стал инсульт.
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