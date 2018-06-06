Прокуроры и следователи нагрянули в уральскую больницу после смерти пациентки у входа

Жительница Екатеринбурга умерла у входа на территорию больницы № 23 на Эльмаше. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Лежащую женщину увидели прохожие, которые застали ее в сознание. Тем не менее, к приезду скорой больная умерла, хотя до приемного покоя было менее километра. Как выяснилось, женщина страдала онкологическим заболеванием и умерла после процедуры. Сейчас прокуратура проверяет, сделали ли медики все возможное для спасения умирающей. В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области уточнили, что женщина родилась в 1958 году. Сейчас следователи выясняют точную причину смерти женщины. Если выяснится, что медики не сразу отреагировали на звонок прохожих, им грозит уголовное дело. Стоит отметить, что похожий инцидент произошел в Асбесте. Как написала на своей странице в Facebook местная активистка Алена Власова, молодая женщина умерла на пороге детской поликлиники. «Что стало причиной смерти, выясняют соответствующие органы», — уточнила Власова. «ФедералПресс» напоминает, что ранее в Верхнем Тагиле умерла 11-летняя пациентка больницы. По предварительным данным, причиной смерти школьницы стал инсульт.