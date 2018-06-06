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В Волгограде дадут нового асфальта огромной яме на выезде с Нулевой Продольной
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В Волгограде дадут нового асфальта огромной яме на выезде с Нулевой Продольной 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Большую яму, появившуюся на выезде с Нулевой Продольной в Ворошиловском районе, закатают в свежий асфальт.
— По ночам дорожники меняют покрытие на улице Калинина, — рассказали в пресс — службе администрации Волгограда. — Сначала рабочие сняли старую «одежду», на которой появились ямы, подняли все люки и начали застилать участок новым асфальтом. Под двумя слоями скроется больше семи с половиной тысяч квадратных метров.
Первые изъяны на Нулевой Продольной, открывшейся в конце декабря, волгоградцы нашли уже на новогодних каникулах. Выезжая с ровного асфальта рокадной магистрали, автомобилисты вдруг попали в большие ямы на улице Калинина. Спустя несколько дней предательские выбоины, смазавшие впечатления волгоградцев, прикрыли свежими латками.
Спустя несколько месяцев те же оголившиеся ямы на выезде с Нулевой Продольной начали ловить машины зазевавшихся водителей. Пытаясь объехать рытвины, водители сбавляли скорость и выстраивались в пробки.
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