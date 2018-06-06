В Волгограде дадут нового асфальта огромной яме на выезде с Нулевой Продольной

Большую яму, появившуюся на выезде с Нулевой Продольной в Ворошиловском районе, закатают в свежий асфальт.

— По ночам дорожники меняют покрытие на улице Калинина, — рассказали в пресс — службе администрации Волгограда. — Сначала рабочие сняли старую «одежду», на которой появились ямы, подняли все люки и начали застилать участок новым асфальтом. Под двумя слоями скроется больше семи с половиной тысяч квадратных метров.

Первые изъяны на Нулевой Продольной, открывшейся в конце декабря, волгоградцы нашли уже на новогодних каникулах. Выезжая с ровного асфальта рокадной магистрали, автомобилисты вдруг попали в большие ямы на улице Калинина. Спустя несколько дней предательские выбоины, смазавшие впечатления волгоградцев, прикрыли свежими латками.

Спустя несколько месяцев те же оголившиеся ямы на выезде с Нулевой Продольной начали ловить машины зазевавшихся водителей. Пытаясь объехать рытвины, водители сбавляли скорость и выстраивались в пробки.