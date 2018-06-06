Ещё
Идёшь по «зебре» до забора: дорожное ограждение перекрыло пешеходный переход через улицу Гоголя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Идёшь по «зебре» до забора: дорожное ограждение перекрыло пешеходный переход через улицу Гоголя 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На перекрёстке улиц Гоголя и Каменской у Центрального рынка Новосибирска появилось дорожное ограждение — его секция загородила пешеходам выход на тротуар.
Людям, которые собираются переходить дорогу, приходится обходить его с двух сторон. Секция загородила и плавный спуск на проезжую часть, которым пользуются пешеходы с детскими и инвалидными колясками. При этом сам переход оснащён дорожными знаками и светофором.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС пояснили, что никакие работы на этом участке не планируются. «Непонятно, что за ограждение и почему только одна секция. Работ у нас там никаких нет, предписаний никаких нет», — объяснили в управлении.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой разъяснить ситуацию.
На дорогах Новосибирска нередко возникают странные ситуации. Например, прошлым летом на улице Немировича-Данченко появилась «четверная сплошная» разметка, а в 2016 году около театра «Глобус» сузили тротуар так, что пешеходам приходилось обходить его по проезжей части.
ngs.ru: последние новости
Правила изменились: новая разметка и отмена штрафов Автобусу-экспрессу до «Золотой Нивы» добавили остановок Автоинспекторы позвали новосибирцев в Центральный парк за зарплатой в 36 тысяч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин308
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение