Пешеходы победили: на улице Гоголя пропало ограждение, которое перекрывало «зебру»

Дорожное ограждение у новосибирского Центрального рынка, секция которого загородила выход пешеходов с перехода через улицу Гоголя, пропало — его демонтировали.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.

«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, секция пешеходного ограждения на данный момент демонтирована», — коротко ответили специалисты 7 июня. О том, почему его туда установили, корреспонденту НГС не сообщили.

Секция дорожного ограждения ещё вчера стояла на пешеходном переходе у Центрального рынка на перекрёстке улиц Гоголя и Каменской. Она загородила плавный спуск на проезжую часть, которым пользуются пешеходы с детскими и инвалидными колясками.