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Светофоры на федеральных трассах установят петербуржцы
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Светофоры на федеральных трассах установят петербуржцы 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Петербургское ООО «ДорТехнологии» стало единственным участником и победителем аукциона на установку и модернизацию светофоров на трех федеральных трассах.
Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 150,4 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА». Контракт заключается до 30 сентября 2018 года. В обязанности исполнителя входит установка и модернизация светофорных объектов с программно-аппаратным комплексом для подключения к АСУДД. Также следует смонтировать противоослепляющие экраны на осевом барьерном ограждении, заменить ограждение по оси проезжей части и сбоку от оси проезжей части, установить дорожные знаки индивидуального проектирования.
Фронт работ расположен в Тверской области на автодороге М-9 «Балтия» с 158 по 419 км, в Московской, Тверской и Новгородской областях на трассе М-10 «Россия» с 41 по 593 км с подъездами к Твери и Новгороду, в Новгородской области на автодороге Р-56 Великий Новгород-Псков с 4 по 105 км.
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