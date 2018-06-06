Светофоры на федеральных трассах установят петербуржцы

Петербургское ООО «ДорТехнологии» стало единственным участником и победителем аукциона на установку и модернизацию светофоров на трех федеральных трассах.

Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 150,4 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург ФДА». Контракт заключается до 30 сентября 2018 года. В обязанности исполнителя входит установка и модернизация светофорных объектов с программно-аппаратным комплексом для подключения к АСУДД. Также следует смонтировать противоослепляющие экраны на осевом барьерном ограждении, заменить ограждение по оси проезжей части и сбоку от оси проезжей части, установить дорожные знаки индивидуального проектирования.

Фронт работ расположен в Тверской области на автодороге М-9 «Балтия» с 158 по 419 км, в Московской, Тверской и Новгородской областях на трассе М-10 «Россия» с 41 по 593 км с подъездами к Твери и Новгороду, в Новгородской области на автодороге Р-56 Великий Новгород-Псков с 4 по 105 км.