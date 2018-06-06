Курские пограничники конфисковали у украинца более 7 тысяч поплавков

В Курской области конфисковали более семи тысяч контрабандных сигнализаторов поклевок и поплавков для рыбной ловли, сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

При досмотре автобуса, который прибыл на пункт пропуска Суджа из Украины, таможенники обнаружили скрытую полость в задней части салона. В нише находились рыболовные снасти — 47 упаковок с сигнализаторами поклевок и 7440 поплавков в коробках.

42-летний водитель автобуса пояснил, что решил подзаработать и перевезти через границу партию рыболовных снастей. Товар он спрятал в тайнике, чтобы не платить таможенные сборы. Общая стоимость товара составила 82 тысячи рублей.

По решению Суджанского районного суда, контрабанду у украинца конфисковали.