Трактористов больше нет. Как в Югре обучают операторов по заготовке леса

Кадровые проблемы можно решать по разному. В Югре на Национальном лесном форуме показали, как со студенческой скамьи сесть за руль мощного, высокотехнологичного трактора и обработать гектар леса — играючи.

Трактористов больше нет Выставка — дело тонкое, не каждый стенд заинтересует, но симулятор деревообрабатывающей машины John Deere не оставил никому шансов и завоевал сердца всех участников форума. Агрегат полностью моделирует кабину настоящего деревообрабатывающего «Хэрвестера», абсолютно те же самые джойстики, кнопки, можно переставить их в рабочую технику и все будет работать. Идентичное программное обеспечение, компьютер, словом, «мозги» у симулятора точно такие же, как у реальной машины. Только вместо окна и реального леса — монитор.

Сегодня есть 10 комплексов по обучению таких операторов, заметьте, постепенно профессия сама по себе со званием «тракторист» исчезает, в XXI веке заготавливает лес оператор.

«Обучение азам работы на делянах онлайн обучаются, в основном, студенты. Например, в Советском политехническом колледже для подготовки операторов. Их обучение длится три-четыре года, повышение квалификации у взрослых, опытных операторов 4 месяца. От службы занятости также поступает много заявок, — рассказывает участник выставки Лесного форума Андрей Комлев, — учиться интересно, азартно, к тому же работа высокооплачиваемая, в Сургуте оператор машин «Джон Дир» может зарабатывать до 100 000 в месяц. Дело в том, что стоимость самой машины крупная — порядка 100 тысяч евро, а это больше 7 миллионов рублей. Это цена хорошей квартиры».

Техника дорогая, сложная, высокотехнологичная, «кого попало» за руль управления не посадишь, именно поэтому необходимо обучение. На сегодняшний день больше 60 специалистов обучили в Югре.

Как я валила лес Обучение работы на симуляторе есть и дистанционное. Курс разбит на 160 уровней, его можно сравнить с самой простой компьютерной игрой. Первое и, пожалуй, самое легкое задание — переложить бревно с одного места на другое. Кстати, можно и делянки симулировать, здесь регулируются и создаются имитации погодных условий, породный состав древостроя. Единственное, что действовать нужно строго по инструкции.

Мы испробовали работу оператора на себе. Ведь правильно говорят, пока не попробуешь — не поймешь. Со стороны все просто: хватаешь дерево, пилишь, обрабатываешь, делишь и складываешь. Но садишься за руль, и первым делом теряешься в кнопках! Основные, конечно, быстро запоминаются, но их немало, поэтому интеллект тут нужен, как никогда. Но постепенно привыкаешь, и вот уже движения становятся более плавными, можно выбрать любое дерево и справиться с задачами.

Мне помогал опытный оператор Дмитрий, он умеет работать как в реальной жизни, так и за симулятором. Он немногословен, зато руки у него «золотые» и голова на плечах есть. Он убежден, что нельзя одного робота, машину, трактор выпускать в лес, хоть все стремятся к автоматизации, нужен тотальный контроль. Оператор, он же, как хороший пианист, мышечная память работает, а он играет — валит лес. Спрашиваем, а насколько это эффективно обучение онлайн, нет ли дискомфорта в реальности, отчуждения? Нам сказали, что нет, поэтому смело можно утверждать, что можно научиться валить лес — онлайн, может даже, не выходя из дома.