Ещё
Новая дорога сократит путь из Москвы в Санкт-Петербург на треть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая дорога сократит путь из Москвы в Санкт-Петербург на треть 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Открылся участок скоростной автодороги М-11, которая к концу года соединит Москву и Санкт-Петербург, сократив время поездки между двумя городами на треть.
Участок длиной 200 км находится в Тверской и Новгородской областях. «Таким образом, с учетом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка, автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км). Это — половина всей М-11, которая будет введена в эксплуатацию на всем протяжении в конце 2018 года», — сообщили в госкомпании «Автодор».
Новый участок дает возможность сократить поездку из Москвы в Санкт-Петербург практически на треть, передает «Интерфакс».
Отмечается, что автодорога М-11 соответствует категории «автобан» с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Общая протяженность дороги (от МКАД до Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга) составляет 669 км, преодолеть которые можно за 5 — 5,5 часов вместо прежних 8 — 9 часов.
Отмечается, что ввод М-11 будет полезен с учетом большого объема грузопотока из портов Балтийского моря в центральные регионы России, а сама магистраль является частью сети международных европейских и азиатских автомобильных дорог, и входит в состав 9-го Панъевропейского транспортного коридора («Хельсинки — Санкт-Петербург — Московская область — Юг России»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Под Ульяновском инспектор ДПС выписал штраф за нарушение коровами ПДД Власти Ульяновска объяснили появления тротуара из надгробных плит В Москве появятся видеофиксаторы с обзором в 360 градусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин308
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение