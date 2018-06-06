Сооснователь Qiwi инвестирует в новые транспортные технологии

Венчурная компания Target Global запускает новый венчурный фонд для инвестиций в технологии, связанные с транспортом и логистикой, Target Mobility 2.0. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель и генеральный партнер Target Global Александр Фролов . Фонд будет инвестировать в стартапы на разных стадиях развития — как на ранних, так и на более поздних. В зависимости от зрелости проекта будет меняться и размер инвестиций. На ранних стадиях средний размер чека составит $1-3 млн, на более поздних — $3-10 млн, говорит Фролов. Фонд интересуется стартапами в основном в Израиле и Германии, но будет рассматривать проекты и из других европейских стран, а также России.

Фонд сосредоточится на инвестициях в новые технологии в области mobility — это могут быть разработки для создания электромобилей или беспилотников, а также новые бизнес-модели частного и общественного транспорта, логистики, доставки и connected cars — подключаемые к интернету автомобилей, которые смогут встраиваться в системы «умного» города. Сейчас владельцы используют свои машины лишь 4% времени. А сервисы вроде Uber — уже 40%. Аналогичное увеличение эксплуатации личных автомобилей позволит как минимум снизить количество машин на дорогах в 10 раз, а в перспективе серьезно изменить инфраструктуру городов. Например, могут исчезнуть за ненадобностью парковки, объясняет Фролов интерес к теме новых транспортных технологий.

Возглавит новый фонд и станет его партнером Бен Камински. Он 11 лет проработал в Goldman Sachs, где в том числе консультировал компании по вопросам инноваций в области транспорта.

В общей сложности, в Target Mobility 2.0 планируется привлечь $300 млн На этапе запуска инвесторы уже вложили в него $100 млн, говорит Фролов. Среди инвесторов — интернет-холдинг SD Ventures Дмитрия Волкова , сооснователь Qiwi Сергей Солонин и сооснователь немецкой компании Delivery Hero (Target Global инвестировал в нее и продал свою долю на IPO летом 2017 г.) Лукаш Гадовски, рассказывает Фролов. Солонин в августе 2017 г. уже запустил с Target Global фонд, посвященный финансовым технологиям — Target Global Fintech Opportunities Fund.

Солонин подтвердил через своего представителя участие в фонде, но отказался раскрыть размер инвестиций. Волков из SD Venture сказал «Ведомостям», что вложил в фонд $1 млн Эта инвестиция позволит самой SD Ventures вслед за Target выйти на израильский рынок, рассчитывает Волков. Кроме того, участие в фонде даст возможность SD Venture расширить участие в европейских проектах на ранних стадиях в сфере потребительских технологий.

Первой инвестицией фонда стал немецкий маркетплейс Caroobi, который позволяет владельцам автомобилей находить механиков и поставщиков запчастей. Всего сервис привлек $20 млн, из них «несколько миллионов евро» вложил Target, сказал Фролов.