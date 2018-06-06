В поисках нового Uber: Target Global вложит $300 млн в транспортные стартапы

Компания Target Global, основанная россиянами Михаилом Лобановым Александром Фроловым , запустила венчурный фонд, который будет специализироваться на инвестициях в стартапы в сфере автомобилестроения, персонального и общественного транспорта, логистики, доставки, а также смежных с ними индустрий. Планируемый размер фонда $300 млн, на данный момент привлечено $100 млн, собщил Forbes представителя фонда.

Несмотря на то, что в перспективе экономика совместного потребления может снизить объем продаж автомобилей и услуг по их ремонту и использованию, в момент трансформации автомобильного рынка новые технологии перемещения людей и товаров позволяют расти новым стартапам.

«Мы видим в России хорошие перспективы и некоторые предпосылки для появления новых инновационных технологий и решений в области логистики — сама территория требует инновационных решений для транспортировки людей и товаров», — объяснил включение России в зону интересов нового фонда основатель и партнер Target Global Александр Фролов. Он добавил, что Россия традиционно ценна интересными разработками и сильными инженерами.

Ранее Target Global запустила два фонда с фокусом на финтех (совместно с основателем QIWI Сергеем Солониным ) и фонд ранних инвестиций. Поэтому в портфеле основателей фонда уже есть стартапы из транспортной сферы и опыт работы с ними. Кроме того одним из партнеров нового фонда станет инвестбанкир Бен Камински, ранее работавший в Goldman Sachs.

На данный момент в среди проинвестированных Target Global стартапов из автоотрасли есть Auto 1 Group (привлек более $500 млн от Softbank Vision Fund), Delivery Hero (стоимость компании оценивается в €7,3 млрд), а ранее компании Gett был продан стартап Juno за $200 млн В портфель транспортного венчурного фонда войдет ранее проинвестированный стартап Caroobi — маркетплейс, на котором владельцы транспорта могут найти механиков и запчасти (вложение — $20 млн).

Штаб-квартира международного венчурного фонда Target Global расположена в Берлине, объем активов под управлением — более $600 млн Читайте также

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