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Работы по расширению Зенинского шоссе в Люберцах начнутся в августе-сентябре
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Работы по расширению Зенинского шоссе в Люберцах начнутся в августе-сентябре 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Работы по расширению Зенинского шоссе в подмосковных Люберцах начнутся в августе-сентябре текущего года, рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает пресс-служба главы региона.
«Люберецкий городской округ густонаселенный и с огромным количеством программ, которые мы реализуем. Мы каждый год там открываем и детские сады, и школы. В этом году приступаем к проектированию работ по Октябрьскому проспекту, займемся Зенинским шоссе», — сказал в начале встречи Воробьев.
Ружицкий отметил, что в настоящее время проходит госэкспертизу документация по реконструкции дорог «Марусино-Зенино-Некрасовка» и «Зенино-Павлино».
«Люберцы развиваются. Северная часть города была отрезана, не было никаких съездов и выездов в сторону Москвы. Сейчас это современное городское пространство — со стороны Москвы построены новые районы Кожухово, Некрасовка. Самыми болевыми точками в городском округе является транспорт и дороги. Мы рядом с Москвой — это дает определённые плюсы для развития, но с другой стороны, транспорт движется из Москвы постоянным потоком. На Октябрьском проспекте завершается проектирование, будет порядка 7 подземных переходов. Идет реконструкция моста через Пехорку на Егорьевском шоссе, и в августе-сентябре мы выходим на расширение Зенинского шоссе», — сказал Ружицкий.
Он также сообщил о решении проблемы второй смены в муниципалитете и ликвидации очередей в дошкольные учреждения.
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