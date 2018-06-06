Реконструкция дорог. Глава Люберец отчитался перед Воробьевым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял сегодня главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Глава муниципалитета отчитался о результатах работы в 2017 году и рассказал о планах на 2018.

Одной из основных тем встречи стали дороги. По словам Ружицкого, в конце лета начнется реконструкция Зенинского шоссе в Люберцах. «Сейчас мы приступим к реконструкции моста через Пехорку. И планируется, что выйдут к работам в августе — начале сентября. То есть в этом году мы приступаем к строительству Зенинского шоссе», — сказал глава городского округа.

Кроме того, по его словам, проходят проектные работы по реконструкции Октябрьского проспекта. «Идет завершение проектных работ, включая изыскательские работы. В конце года объявим торги. В начале следующего года приступим к работам», — сказал Ружицкий. Дорога будет расширена до шести полос. Кроме того, там появится несколько пешеходных переходов.