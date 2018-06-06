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В Солнечногорске организовали съезд с улицы Дзержинского на улицу Баранова
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В Солнечногорске организовали съезд с улицы Дзержинского на улицу Баранова 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Организованный съезд с улицы Дзержинского на улицу Баранова в Солнечногорске повысил пропускную способность перекрестка и разгрузил город, сообщил руководитель администрации Солнечногорска Алексей Баутин на своей страничке в «Фейсбук».
«Уверен, многие солнечногорцы оценили преимущества нового съезда с улицы Дзержинского на улицу Баранова. В рамках муниципального контракта ООО «Солнечногорский Автодор» выполнил работы по повышению пропускной способности автодороги с улицы Дзержинского, обустроив новую полосу и тротуар для пешеходов. Теперь даже в самый час-пик водители без затруднений проезжают этот перекресток, что, безусловно, экономит время и разгружает городской трафик», — написал Баутин.
По данным Солнечногорского информагентства, работы выполнены с соблюдением всех нормативов: основание из железобетонных плит, щебня, песка, асфальтобетон толщиной 10 сантиметров, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
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