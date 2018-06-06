Ленинская дамба заметно похорошела. Фото

Обновленная Ленинская дамба. Фото: mindortrans.tatarstan.ru В Казани завершили ремонт одной из важнейших транспортных артерий города — Ленинской дамбы. Здесь уложили идеально ровный асфальт, нанесли новую разметку, поменяли бордюры и ограждения.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru Фото: mindortrans.tatarstan.ru Фото: mindortrans.tatarstan.ru Рабочим осталось установить 27 новых дорожных знаков. Они обещают сделать это до 9 июня.

Протяженность Ленинской дамбы — 1 630 метров. Каждый час здесь проезжает по 2 500 машин. До ремонта дорога была изношена на 80%, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

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