На Ленинской дамбе в Казани закончили дорожные работы

Дорожники завершили ремонт Кремлёвской дамбы в Казани, больше известной как Ленинская, сообщает пресс-служба миндортранса Татарстана.

Во время работ верхний слой 10-полосной дороги протяжённостью более 1,6 км заменили на более прочный асфальтобетон, установили новые поребрики и ограждения, нанесли свежую разметку. На дамбе обновили и пешеходные тротуары. На остановке «Молодёжный центр» установили павильон.

Всё это сделали на средства федерального бюджета — около 155 млн руб. До 9 июня на Ленинской дамбе завершат установку 27 дорожных знаков.

Напомним, Ленинскую дамбу ремонтировали 1,5 месяца — с середины апреля. Дорожное покрытие на ней было изношено на 80%.