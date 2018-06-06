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На Ленинской дамбе в Казани закончили дорожные работы
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На Ленинской дамбе в Казани закончили дорожные работы 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Дорожники завершили ремонт Кремлёвской дамбы в Казани, больше известной как Ленинская, сообщает пресс-служба миндортранса Татарстана.
Во время работ верхний слой 10-полосной дороги протяжённостью более 1,6 км заменили на более прочный асфальтобетон, установили новые поребрики и ограждения, нанесли свежую разметку. На дамбе обновили и пешеходные тротуары. На остановке «Молодёжный центр» установили павильон.
Всё это сделали на средства федерального бюджета — около 155 млн руб. До 9 июня на Ленинской дамбе завершат установку 27 дорожных знаков.
Напомним, Ленинскую дамбу ремонтировали 1,5 месяца — с середины апреля. Дорожное покрытие на ней было изношено на 80%.
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