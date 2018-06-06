Прием заявлений на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018 продлили до 15 июля

Жители и предприятия Ленинского и Самарского районов, зарегистрированные около площади имени В. В. Куйбышева могут подать заявление по адресу: ул. Куйбышева, 120 (управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет № 7. Режим работы: пн. -чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18, суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные. Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», необходимо обратиться в пункт приема заявлений в Кировском районе по адресу: ул. Свободы, 194 (общественная приемная Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара). Режим работы — пн. — пт. 8.30 — 19.00.

Остальные пункты аккредитаций работают на выдачу пропусков. Адреса пунктов можно посмотреть на сайте администрации. Тем гражданам, которые подали заявления, но еще не получили пропуск, необходимо ждать звонка от специалиста района.

Напомним, измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать в период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. В нематчевые дни движение автотранспорта будет изменено в пределах двух кварталов от площади Куйбышева. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля — в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» — этот периметр увеличится.