Самые дорогие платные дороги в мире 

Москва, 6 июня — «Вести. Экономика». С 28 апреля увеличились тарифы на проезд автотранспорта по платной автостраде М11 «Москва — Санкт-Петербург» от столицы до Солнечногорска. Это увеличение стоимости вызвало некоторое возмущение со стороны автомобилистов. Тем не менее, платные трассы в нашей стране — далеко не самые дорогие. Ниже мы расскажем о самых дорогих платных автотрассах мира. 1. Тоннель Монблан: $49,21 Это автомобильный тоннель, проложенный под горой Монблан между Шамони-Мон-Блан (Франция) и Курмайором (Италия). Тоннель с момента ввода в эксплуатацию стал одним из важнейших путей в Альпах. По дороге из Франции в Турин экономится около 50 км, а в Милан — около 100 км. Ежедневно тоннель пропускает более 5000 транспортных средств. Пешеходы могут пересечь тоннель на автобусе. Тоннель платный. Цена проезда тоннеля зависит от типа и даже размера транспортного средства. Так, например, за проезд в одну сторону легкового автомобиля высотой до 2-х метров вы заплатите порядка 42-43 евро, а 3-х осного грузовика высотой более 3-х метров — 310-315 евро. 2. Мост конфедерации: $40 Мост Конфедерации — мост, соединяющий остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик на материковой части Канады. Мост Конфедерации был открыт 31 мая 1997 года. Длина моста 12,9 км, и это самый длинный мост в мире, построенный над покрывающейся льдом водой. Общие расходы на осуществление данного проекта составили примерно 1.3 млрд канадских долларов. Мост управляется фирмой Strait Crossing Bridge Limited до 2032 года. Доход фирма получает за счет платы за проезд по мосту и за счет субсидий от федерального правительства. После 2032 года управление мостом перейдет к федеральному правительству Канады. 3. N∎rburgring: $32 Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, рядом с посёлком Нюрбург. После проведения Гран-при «Формулы-1» в 2013 году владельцами автодрома было принято решение о прекращении участия трассы в качестве этапа Больших призов в 2015 году. В настоящее время трасса пользуется всё большей популярностью среди автоспортсменов-любителей. Пилоты со всей Европы приезжают в туристические дни, для того чтобы прокатиться на собственном или арендованном автомобиле по знаменитой трассе. Использование обычных прокатных машин не допускается, известны случаи наложения штрафов фирмами по прокату автомобилей. Кроме того, действие страховки не распространяется на время нахождения на трассе. 4. Акаси-Кайкё: $29 Акаси-Кайкё — висячий мост в Японии, пересекающий пролив Акаси и соединяющий город Кобе на острове Хонсю с городом Авадзи на острове Авадзи. Является частью одной из трёх магистралей, соединяющих Хонсю и Сикоку. Общая стоимость строительства моста составила 500 миллиардов иен, поэтому была установлена высокая стоимость проезда. Мостом пользуется 25 тысяч транспортных средств ежесуточно, некоторые водители из-за высокой стоимости предпочитают пересекать пролив на автобусах либо, как раньше, на пароме 5. Второй Севернский мост: $17,69 Второй Севернский мост — автомобильный вантовый мост через реку Северн, соединяющий берега Англии и Уэльса. Расположен ниже по течению реки, чем старый Севернский мост, и отделяет её русло от эстуария. По мосту, открытому 5 июня 1996 года Принцем Уэльским, пролегает автострада M4. За проезд по мосту взимается плата при проезде из Англии в Уэльс (из Уэльса в Англию — бесплатно), которая в соответствии с биллем каждый год индексируется. Платить можно либо наличным, либо воспользоваться коридором с установленной системой автоматического сбора пошлины (TAG). Мотоциклисты могут переправляться бесплатно. Пешком же или на велосипеде проследовать через мост невозможно. 6. Мост Веррацано-Нарроус: $16 Веррацано-Нарроус— один из крупнейших в мире висячих мостов, соединяющий районы Нью-Йорка Бруклин и Статен-Айленд. Мост — «двухэтажный», на каждом из «этажей» находится по 6 полос для движения автотранспорта. Мост Веррацано принадлежит городской администрации Нью-Йорка и находится под управлением компании «Triborough Bridge and Tunnel Authority» — агентства, аффилированного с «Metropolitan Transportation Authority». Плата, взимаемая за въезд на Статен-Айленд по мосту, составляет 16 $. 7. Лондон: $15,41 В 2003 году была введена плата за проезд автомобилей в центр Лондона. Пошлина направлена на уменьшение заторов и увеличение фондов капитального строительства транспортной системы Лондона. Плата была введена в Центральном Лондоне 17 февраля 2003 года и была расширена в западной части Лондона 19 февраля 2007 года. Хотя это и не первый проект такого рода в Соединенном Королевстве, он был крупнейшим при внедрении и остается одним из крупнейших в мире. взимается каждый день с понедельника по пятницу с каждого автомобиля за въезд в платную зону с 07:00 до 18:00. В целом, размер оплаты зависит от способа оплаты. Кроме того, штрафы за неуплату пошлины очень высоки — от $87 и выше. 8. M6 Toll: $14,74 Трасса М6 Toll (Birmingham North Relief Road) является частью автомагистрали М6, соединяющей автотрассу М74А на границе Англия — Шотландия (Северная Англия) и автотрассу А14 в ее начале, а так-же автотрассу М1 на развязке 19 недалеко от г. Рагби (Центральная Англия). Трасса M6 Toll (BNRR) находится севернее Бирмингема (Центральная Англия), начинается от развязки 11 в районе г. Вулвергемптон и доходит до развязки 3А в районе г. Колсхилл. Длина трассы — 43 км. 9. 17-мильная дорога: $9.25 17-мильная дорога представляет собой живописную автомобильную прогулочную трассу, большая часть которой проходит по побережью Тихого океана, а также мимо знаменитых полей для гольфа и особняков в городках Пасифик-Гроув и Пеббл-Бич, Калифорния. Одновременно она также служит главной дорогой через закрытое сообщество в Пеббл-Бич. Внутри этого сообщества нерезиденты должны вносить плату за пользование дорогой. Большая часть 17-мильной дороги, как и само сообщество, является частной собственностью и управляется компанией Пеббл-Бич Корпорейшн. Протяжённость участка дороги между выездами на автомагистраль SR 1 штата Калифорния и на автодорогу Сансет составляет 15,4 км. 10. Chesapeake Expressway: $8-$9 Поездка по этой дороге, расположенной в штате Вирджиния, США, в выходной или праздничный день может стоить от 8 до 9 долларов. Окончательная стоимость будет зависеть от размера вашего автомобиля. Это одна из самых дорогих дорог не только в стране, но и в мире.