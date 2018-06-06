В Екатеринбурге женщина умерла на пороге больницы: с очевидцами врачи общались «по-хамски» (ВИДЕО)

На входе на территорию екатеринбургской больницы 5 июня скончалась женщина. Очевидцы просили врачей оказать помощь пациентке, но те попросили их покинуть приемный покой и ссылались на большой объем работы. Проверку произошедшего начали в прокуратуре Орджоникидзевского района и горздраве.

Как сообщает

Znak.com со ссылкой на надзорное ведомство, инцидент случился на входе в Центральную городскую клиническую больницу N 23 5 июня около 22:30 часов. Прохожие обнаружили у входа на территорию медучреждения женщину, лежащую на земле. Она была в сознании и общалась с людьми, пытавшимися ей помочь. При этом приемный покой больницы находился в нескольких сотнях метров.

Подробности произошедшего рассказал

E1.ru очевидец Артем Круглов, который привез к врачам друга-футболиста. «Мы подъехали к больнице, увидели скопление людей. Выходим, видим — у входа лежит женщина, умирает. Спрашиваем, что случилось, очевидцы говорят, что женщине плохо, а врачи не выходят, скорая до сих пор не приехала. Я позвонил в скорую, мне сказали, что вызов принят, едут», — рассказал он.

Затем, по его словам, он, не дожидаясь приезда скорой, пошел к врачам разбираться. «Врач, который сидел в отделении, по-хамски с нами поговорил и пытался выгнать. Я ему говорю: „У вас на пороге человек умирает, если уже не умер“. А он мне отвечает: „У нас тут своей работы хватает“. Всем было безразлично. Я был в шоке от происходящего», — посетовал Круглов. При этом он снимал происходящее на видео, и в ответ медики вызвали группу быстрого реагирования.

На записи видно, как Круглов пытается добиться от врачей помощи умирающей женщине, но они просят его покинуть помещение.

"Просто для понимания. Охрана приехала за две минуты, а скорая — за 40, — рассказал

"КП-Екатеринбург"

очевидец. «Мы вышли из больницы, позвали охранников посмотреть, зачем их вызвали. Женщина к тому моменту, к сожалению, уже умерла. Врачи скорой, которые приехали, констатировали смерть. Очевидцы говорят, что когда они нашли женщину, она еще дышала, хрипела, то есть была в сознании», — подчеркнул Круглов.

Немногим позднее выяснилось, у женщины был рак гортани и днем она приходила в больницу менять трубку. «После прохождения медицинской процедуры она вышла из больницы, перешла дорогу и дожидалась такси возле многоквартирного дома напротив входа на территорию больницы, где ей и стало хуже», — пояснили E1.ru в прокуратуре

В Горздраве сообщили, что также начали служебное расследование случившегося. Окончательные выводы будут после установления причины смерти и результатов медико-судебной экспертизы.

Отметим, в апреле было

возбуждено

уголовное дело после смерти в Подмосковье мужчины, который сначала полтора часа дожидался приезда скорой помощи, затем еще час — осмотра врачами приемного покой, куда его в конце концов привезла жена. Все врачи оказались заняты, а когда очередь дошла до мужчины, оказалось, что у него предынфарктное состояние, по пути в реанимацию пациент скончался.

В январе сообщалось о проверке Следственным комитетом РФ по Санкт-Петербургу случая со смертью

80-летней женщины после пятичасового ожидания осмотра врачами больницы, куда ее привезли в предынсультном состоянии.