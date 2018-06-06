За год в Ярославле ввели шесть новых автобусных маршрутов

В 2017 году в Ярославле ввели шесть новых автобусных маршрутов — №40К, 32П, 41П, 42П, 78П и 60.

Это решение было принято с учетом пожеланий горожан. Также власти внесли изменения в расписание движения 20 маршрутов.

Как сообщил мэр Владимир Слепцов на заседании муниципалитета в среду, 6 июня, с начала 2018 года в ярославских автопарках заменили более 150 автобусов на новые с экологическим класом ЕВРО-5. Свой парк обновлии и частные перевозчики — 268 единиц. Это 68% от общего выпуска.

«В области развития транспорта мы делаем акцент на исполнении единых требований к пассажирским перевозкам, — заявил Слепцов, — Посадку и высадку пассажиров теперь можно производить только на остановочных пунктах, автобусы должны быть оборудованы видеорегистраторами».

Сейчас в Ярославле идет формирование новой маршрутной сети. В приоритете — назначение маршрутов по регулируемому тарифу со всеми льготами и использование автомобилей с большой вместимостью