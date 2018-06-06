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«Хлещет с 9 утра»: на газоне в центре Новосибирска появился новый фонтан
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«Хлещет с 9 утра»: на газоне в центре Новосибирска появился новый фонтан 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 6 июня, на газоне в Железнодорожном районе Новосибирска забил фонтан: вода заливает проезжую часть.
«Возле офисного цента «Нарымский» с 9 утра бьёт фонтан, повреждён водопровод. На данный момент только ограждение установили и фонари повесили. Вода продолжает бить из-поз земли», — написала в редакцию НГС читательница Ирина.
По словам очевидицы, вода вышла на проезжую часть. «У нас тут уже перекресток порядком залило, до путепровода вода дошла. Коммунальные службы как-то вяло реагируют на это Рабочий день уже почти закончился, а фактически проблема не устранена», — сообщила горожанка.
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
В пресс-службе новосибирского филиала СГК сообщили, что с повреждением теплосетей происшествие не связано.
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