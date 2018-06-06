Комфорт для избранных

Несколько лет назад, после четверти века за рулем авто, я внезапно обнаружил себя в числе пользователей и даже приверженцев столичного общественного транспорта.

Поначалу добираться до работы без машины стало просто удобно: четыре песни в плейере — и я в редакции. И никаких тебе пробок, видеокамер, «писем счастья», усилений полиции к каждому празднику, пятничных акций ГИБДД «дыши всей грудью», колебаний цен на бензин или роста стоимости нормо-часа в ближайшем автосервисе.

А на перегоне между станциями «Тестовская» и «Фили» насыпь вздымается метров на шесть выше параллельного ей участка Третьего транспортного кольца. И как же славно с этой высоты смотреть вниз на сгрудившиеся, обреченные на получасовую пробку машины! Я-то еду домой без пробок, перестук колес неумолимо приближает меня к ужину и любимому сериалу.

Так бывает примерно восемь или девять месяцев в году. А вот в остальные три-четыре жизнь московского пользователя электрички превращается в ад. И это в те самые месяцы, когда москвич, жарящийся на тефлоне асфальта под бодрые заклинания Гидрометцентра о «новом температурном рекорде», мечтает в пятницу (а некоторые — даже в четверг) оказаться на природе. Остывать, потрескивая, вместе с закатами, завтракать, вдыхая росу, с рассветами в Московской области и других, окрест столицы лежащих, местах.

И все-все новшества, которыми так гордятся наши железнодорожники, оборачиваются своими, скажу так, незаметными ранее, незапланированными сторонами. Прекрасные окна оказывается, более проницаемы для солнечных лучей и активнее нагревают воздух внутри новых вагонов. А форточки этих окон заметно меньше и уже прежних, и при вскрытии не дают достаточно воздуха.

Особенно, с учетом того, что в первом и последнем вагонах состава расположены туалеты. Не такие тесные как те, что были привычны советским людям в дальних переездах, но столь же пахучие. Почему-то этот разлитый в воздухе ядреный настой оказалось уничтожить сложнее, чем поставить легкие бесшумные кондиционеры и разгородить туалет и салон столь же легкими дверями, сквозь которые запах все равно просачивается….. А он способен превратить в хождение по мукам самую короткую поездку.

Но для едущего после работы на дачу страшно иное. В электричках есть свои пробки! Это гранитное скопление спин, встречающее каждого, пытающегося не войти, не втиснуться даже, а просочиться, подобно призраку, в вагонный тамбур. Отчего они? Все просто: новые вагоны, оснащенные удобными креслами (и даже столиками) почти не предназначены для нормального проезда стоя. Нет ручек, чтобы держаться. Ни горизонтальных от потолка, ни вертикальных от сидений. Пассажирам в креслах удобно. Всем, кто вошел позже — тесно. Масса людей выкипает в тамбур и там сбивается в потеющий монолит (кондиционеров в тамбурах нет). Москвичи, медленно намокая, едут на дачи.