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Госавтоинспекция Москвы начала социальную акцию «Безопасный велосипед»
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Госавтоинспекция Москвы начала социальную акцию «Безопасный велосипед» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичная Госавтоинспекция дала старт масштабной социальной кампании «Безопасный велосипед», в рамках которой сотрудники полиции проводят профилактические беседы в пунктах продажи двухколесного транспорта, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
«В ходе проведения профилактических акций сотрудники ГИБДД подробно разъясняют правила поведения и безопасного использования велосипеда на улицах и дорогах города. Полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
Так, на юго-западе столицы инспекторы дорожно-патрульной службы посетили один из торговых пунктов по продаже велосипедов и рассказали родителям и их детям, что к эксплуатации такого, на первый взгляд, безобидного транспортного средства необходимо относиться со всей ответственностью.
В завершение каждой из бесед госавтоинспекторы вручали маленьким велосипедистам красочные памятки, которые помогут разобраться им в сложной обстановке на дороге, а также напомнят, как избежать неприятных ситуаций и сделать путешествие приятным и безопасным.
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