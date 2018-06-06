Госавтоинспекция Москвы начала социальную акцию «Безопасный велосипед»

Столичная Госавтоинспекция дала старт масштабной социальной кампании «Безопасный велосипед», в рамках которой сотрудники полиции проводят профилактические беседы в пунктах продажи двухколесного транспорта, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ходе проведения профилактических акций сотрудники ГИБДД подробно разъясняют правила поведения и безопасного использования велосипеда на улицах и дорогах города. Полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Так, на юго-западе столицы инспекторы дорожно-патрульной службы посетили один из торговых пунктов по продаже велосипедов и рассказали родителям и их детям, что к эксплуатации такого, на первый взгляд, безобидного транспортного средства необходимо относиться со всей ответственностью.

В завершение каждой из бесед госавтоинспекторы вручали маленьким велосипедистам красочные памятки, которые помогут разобраться им в сложной обстановке на дороге, а также напомнят, как избежать неприятных ситуаций и сделать путешествие приятным и безопасным.