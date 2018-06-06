Скейт-парк в центре Сочи закрыт из-за поломки перил

СОЧИ, 6 июня. / ТАСС /. Власти Сочи закрыли экстрим площадку в центре Сочи на Курортном проспекте из-за поломки перил. Находившиеся в момент происшествия на площадке дети получили легкие травмы, сообщили ТАСС в среду пресс-службе мэрии курорта.

"После досадного инцидента скейт-парк закрыт для катания. Перила не выдержали, когда на них облокотились одновременно слишком много детей. Дети были немедленно доставлены в детскую городскую больницу № 9 и осмотрены врачами, они получили легкие ушибы. Травм, требующих госпитализации и оказания серьезной медицинской помощи у детей не выявлено", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, инцидент произошел вечером во вторник. «Занятия экстремальными видами спорта подразумевает очень быстрый технический износ оборудования», — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что экстрим-площадка была отреставрирована в июне 2016 года, затем проводился текущий ремонт. «Но сегодня здесь уже есть необходимость проведения капитального ремонта. К качеству проведенных в 2016 году работ у наших технических служб претензий не было», — заключил представитель пресс-службы.

По информации управления молодежной политики мэрии, подобные площадки открыты в каждом районе Сочи. Все они эксплуатируются более двух-трех лет.