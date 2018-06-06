Ещё
Женщина спасла собаку-утопленницу и разозлила пользователей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина спасла собаку-утопленницу и разозлила пользователей 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Литвы Одра Петрашкене (Audra Petraškienė) заметила на дороге мокрого пса с якорем на шее и сняла это на камеру. Ролик опубликован на ее странице в Facebook.
Женщина ехала по проселочной дороге на автомобиле, когда увидела стоящего на обочине мокрого питомца. Она решила проверить, все ли с ним в порядке. Однако Петрашкене сильно ужаснулась, когда увидела тяжелый металлический предмет, привязанный к шее животного. Женщина сразу поняла, что кто-то пытался утопить собаку, но та выжила.
Водитель взяла питомца домой, а позже отвезла ее к ветеринару. Врач заявил, что собака в полном порядке. Тем не менее Петрашкене решила сообщить полиции об инциденте, а также рассказала о собаке в соцсети. Женщина надеялась узнать больше информации о том, что же случилось с животным.
Опубликованный в Facebook ролик получил вирусную популярность: за несколько дней его посмотрели более 800 тысяч человек. В комментариях пользователи пришли в бешенство от жестокости хозяев, которые попытались утопить собаку. «Что вообще не так с этими людьми?» — спрашивают юзеры. «Ублюдский монстр, сделавший это с прекрасной невиновной собакой, должен гореть в аду», — заявил другой комментатор.
Позднее объявился и сам хозяин собаки, пишет Bored Panda. Однако Петрашкене до сих пор не удалось выяснить, виновен ли он в попытке убийства питомца. Женщина решила оставить собаку в приюте для животных до тех пор, пока ситуация не разрешится окончательно.
Последние новости
Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Новость о Медведеве расстроила россиян Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП13
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин317
Проблема с бензином решена407
BMW X5 2019: знакомый облик и заряд новых технологий1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение