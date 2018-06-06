Перекрытие дорог и запрет парковки: что изменится для калининградцев во время ЧМ-2018

Калининградцев в период ЧМ-2018 ждёт ряд ограничений. Большая часть коснётся автомобилистов, но приготовиться стоит всем. «Клопс» собрал все изменения, которые введут (или уже ввели) на время мундиаля.

Для автомобилистов

Перекрытые дороги

В Калининграде в дни проведения матчей ЧМ-2018 ожидаются масштабные перекрытия автомобильных дорог. Речь идёт не только про Остров. В частности, Московский проспект закроют за несколько часов до игры, а ул. Черняховского и ещё с десяток других перекроют на весь день. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Также с 14 июня до 15 июля в Калининграде полностью закрывают движение на улице Шевченко и на улице Пролетарской (от ул. Сергеева).

Запретят парковаться

На многих улицах в преддверии ЧМ-2018 запрещают парковку. Запрет носит временный характер. Например, после мундиаля уберут дорожные знаки в районе кадетского морского корпуса Андрея Первозванного, на ул. Желябова, пер. Желябова, пер. Калужском.

Ограниченный въезд автобусов и грузовиков

С 1 по 30 июня в областной центр смогут въехать только те автобусы, которые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС или имеют датчик «Платон». Въезд также должен согласовываться с дирекцией оргкомитета «Россия-2018».

Ожидается, что автобусам без отечественной навигационной системы будут выдавать прибор в аренду. Заплатить за неё придётся около семи тысяч рублей.

До конца июня запрещается въезд в Калининград всех грузовых транспортных средств массой более 14,5 тонны при отсутствии у них маршрутных карт.

Временный дорожный знак

С июня в России вводится временный дорожный знак «Движение автобусов запрещено». Он будет действовать до 17 июля в городах проведения чемпионата мира по футболу. Запрет не коснётся автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров.

Для всех остальных

Изменение движения общественного транспорта

Пассажиры общественного транспорта в меньшей степени ощутят на себе неудобства, связанные с футболом. Лишь четыре дня часть автобусов «Калининград-ГорТранса» будет развозить болельщиков.

Из-за закрытия на месяц улицы Шевченко меняются маршруты нескольких автобусов: №28, 40, 49, маршруток №75, 72, 87. Движение трамваев по маршруту №5 приостановят в дни матчей. Кроме того, продлят маршруты автобусов, следующих по Московскому проспекту.

Домой по пропуску

Проехать на Остров на автомобилях смогут лишь те калининградцы, кто живёт или работает в этом районе. Для этого им необходимо оформить пропуск. Как его получить, подробно описано здесь.

Регистрация по месту жительства или пребывания за три дня Во время ЧМ-2018 прибывающие в наш регион жители вне зависимости от гражданства должны будут в оперативном режиме зарегистрироваться по месту жительства или пребывания. Для россиян вместо 90 суток только три дня, у иностранцев на эту процедуру даются сутки.

Ограничения на оборот оружия

До 25 июля в Калининградской области вводятся ограничения на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Нарушение правил грозит среди прочего изъятием оружия.

Запрет на полёт коптеров

В Калининградской области с 1 июня по 17 июля будут действовать ограничения и запреты на полёты беспилотников.

Летательным аппаратам запрещено передвигаться над Калининградской областью и морем на высоте до 8100 метров круглосуточно. Это ограничение распространяется на выполнение полётов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными радиосвязью. Летать такие суда могут лишь с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности во время мундиаля.

Продажа алкоголя

Накануне мундиаля власти утвердили правила продажи спиртных напитков во время чемпионата мира по футболу.

В границах транспортного периметра стадиона на Острове будет запрещено продавать алкоголь в стеклянной таре. Ограничения будут действовать на этом участке 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27 и 28 июня 2018 года.

В радиусе 500 метров от центра фан-зоны у Дома Советов нельзя будет продавать и употреблять спиртное в стеклянной таре с 13 июня по 3 июля, с 5 по 7 июля, с 9 по 11 июля, а также с 13 по 15 июля 2018 года.