Памятный камень погибшему полицейскому установили в ЮВАО 

Открытие памятного камня погибшему при исполнении служебных обязанностей инспектору патрульно-постовой службы ОМВД по району Марьино Виктору Разудалову состоялось в парке имени 850-летия Москвы.
В церемонии открытия мемориала приняли участие начальник Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Карпов, помощник начальника по РЛС УВД по ЮВАО Александр Ененков, глава управы района Марьино Вадим Чернышев, мать и брат Виктора Валентина и Юрий Разудаловы, а также коллеги и друзья погибшего. После добрых слов воспоминаний о герое и минуты молчания участники мероприятия возложили цветы к памятному камню и выпустили в небо белые воздушные шары.
Лейтенант полиции Виктор Разудалов погиб в возрасте 26 лет. 06 ноября 2015 года он остановил троих мужчин для проверки документов. Двое из них предприняли попытку скрыться от наряда полиции. В ходе преследования одного из них Разудалов получил ранение, от которого скончался в машине скорой помощи. Как оказалось, злоумышленники были причастны к террористической деятельности и убийствам. Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Виктор Разудалов награжден орденом Мужества (посмертно).