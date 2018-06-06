Памятный камень погибшему полицейскому установили в ЮВАО

Открытие памятного камня погибшему при исполнении служебных обязанностей инспектору патрульно-постовой службы ОМВД по району Марьино Виктору Разудалову состоялось в парке имени 850-летия Москвы.

В церемонии открытия мемориала приняли участие начальник Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Карпов , помощник начальника по РЛС УВД по ЮВАО Александр Ененков, глава управы района Марьино Вадим Чернышев, мать и брат Виктора Валентина и Юрий Разудаловы, а также коллеги и друзья погибшего. После добрых слов воспоминаний о герое и минуты молчания участники мероприятия возложили цветы к памятному камню и выпустили в небо белые воздушные шары.

Лейтенант полиции Виктор Разудалов погиб в возрасте 26 лет. 06 ноября 2015 года он остановил троих мужчин для проверки документов. Двое из них предприняли попытку скрыться от наряда полиции. В ходе преследования одного из них Разудалов получил ранение, от которого скончался в машине скорой помощи. Как оказалось, злоумышленники были причастны к террористической деятельности и убийствам. Указом Президента Российской Федерации лейтенант полиции Виктор Разудалов награжден орденом Мужества (посмертно).