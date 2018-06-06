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Участок трассы Самара — Бугуруслан от Отрадного до Кинель-Черкасс отремонтирует «Самаратрансстрой»
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Участок трассы Самара — Бугуруслан от Отрадного до Кинель-Черкасс отремонтирует «Самаратрансстрой» 

Волга Ньюс 27 минут назад
В соответствии с государственным контрактом, который в настоящее время заключается с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, подрядная организация должна заменить выравнивающий и верхний слой на участке протяженностью 12,78 километра. Также предусмотрены работы на четырех мостах с ремонтом швов, устройство остановочных площадок, тротуаров, пешеходного ограждения и сигнальных столбиков, нанесение разметки. Кроме того, здесь заменят светильники.
Напомним, на автомобильной дороге Самара — Буруруслан в рамках проекта БКД также ведется ремонт участка от Кинеля до поселка Комсомольский.
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