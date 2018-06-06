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Жительница Псковской области назвала ремонт просёлочной дороги вредительством
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Жительница Псковской области назвала ремонт просёлочной дороги вредительством 

Псковская губерния 24 минуты назад
Елена Морозова пожаловалась врио губернатора Михаилу Ведерникову на ремонт дороги деревня Иваново — деревня Сопки. Она написала на сайте Михаила Ведерникова, что попросила отремонтировать эту дорогу в январе. В ответ и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков объяснил ей, что «в связи с ограниченностью средств дорожного фонда области, в программе работ на 2018 год запланировано устройство верхних слоев асфальтобетонного покрытия только на участке автомобильной дороги „Горки — Иваново — Овсище — Сопки“, проходящей по деревне Иваново. В дальнейшем, при достаточном финансировании, данные работы будут продолжены в следующие годы с учетом приоритетности и результатов оценки технического состояния сети региональных автомобильных дорог в Великолукском районе». По его словам, «состояние остальных участков будет поддерживаться подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию автомобильных дорог в 2018 году, в пределах доведенных лимитов денежных средств». «И что же мы видим? — возмущается Елена спустя полгода. — Из дырявого асфальтобетонного покрытия эту дорогу превращают в грунтовую». «Мы просили ямочный ремонт дороги, а не то, во что ее сейчас превратили. С обочины подняли слой песка с булыжниками и раскидали по дороге, не все жители деревни имеют внедорожники, чтобы передвигаться по такой дороге». По мнению Елены Морозовой, подрядная организация совершила «вредительство» — «по— другому такой ремонт не назовешь».
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