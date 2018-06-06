Россия: Миллиарды долларов на ремонт дорог не улучшают их качества

Государство ежегодно тратит миллиарды долларов на ремонт федеральных и региональных дорог, однако их качество традиционно остается низким. Не соответствуют нормативам почти четверть федеральных и больше половины региональных дорог.

Официально в качестве причин называются нехватка денег и дороговизна современных технологий. Истинная причина заключается в желании дорожных компаний и чиновников сохранять ежегодный темп работ, который станет невозможным в случае повышения качества ремонта, а также в коррупции, рассказывали Eurasianet.org представители бизнеса.

Некачественные дороги приводят к снижению безопасности (40% аварий в 2017 году произошло по этой причине), а также вредит экономике (увеличивая стоимость и сроки перевозки товаров).

Протяженность растет, качество падает

За 16 лет протяженность российских дорог выросла в 1,8 раза почти до 1,7 миллиона тысячи км. При этом доля дорог с твердым покрытием (например, из асфальта, бетона или камня) сократилась с 83,7% (0,7 тысячи км) в 2000 году до 70% (1,2 тысячи км) в 2016 году.

Однако даже среди дорог с твердым покрытием далеко не все являются качественными. Например, 22,2% дорог федерального значения (которые соединяют города и регионы), по оценкам Минтранса , не соответствуют требованиям нормативов.

Еще хуже обстоят дела с региональными (соединяющими города в пределах региона), а также местными (городскими, сельскими) дорогами, протяженность которых (1 миллион км) в 19 раз превышает длину федеральных. По данным Росстата и Росавтодора, нормативам не отвечает 58,5% региональных и 46,5% местных дорог.

Чаще всего жители России высказывают недовольство местными дорогами в населенных пунктах (72,5%), реже — региональными (55,8%) и федеральными (47,2%), следует из опроса Счетной палаты . Лишь 8% граждан высоко оценивают состояние федеральных и региональных трасс, а 3,4% — считают качественным городские и сельские дороги.

Денег много, но все равно не хватает

На поддержание дорожной отрасли государство ежегодно выделяет сотни миллиардов рублей. К примеру, на ремонт и содержание федеральных и некоторых региональных дорог в 2018 году выделено 533 миллиарда рублей (на 33 миллиарда больше прошлого года). Помимо этого, субъекты федерации сами выделают деньги на ремонт региональных и местных дорог, а федеральную помощь получают не все и лишь частично.

Однако власти многих регионов утверждают, что им не хватает денег. В некоторых населенных пунктах, где живут люди с деньгами, жители сами скидываются на ремонт, отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Частично эту проблему федеральное правительство решает путем перевода некоторых дорог в федеральную собственность, чтобы обязанность по их содержанию полностью легла на федеральный бюджет. В 2018 году, например, 17,5 тысячи км дорог должны будут перевести в федеральную собственность.

Коррупция и проблемы закупок

Причины не только в нехватке денег. Дело в том, что хорошо ремонтировать дороги невыгодно ни властям, ни дорожным компаниям, рассказывали Eurasianet.org владельцы дорожных компаний одного из крупных российских городов. Компаниям ежегодно необходимы заказы для работы, а работникам госструктур — деньги, которые иногда им возвращают подрядчики в виде так называемых «откатов», которые обычно составляют 10-15% стоимости контракта. Если дороги ремонтировать хорошо, закупки станут проводиться реже, и бизнесмены с чиновниками лишатся денег.

В Петербурге, по сообщениям, несколько лет назад был вскрыт рынок юридических фирм, которые оказывали посреднические услуги в дорожной сфере — обеспечивали победу «правильного» подрядчика, заботились о документах в госзакупках и т. д. Представительница одной из таких компаний открыто рассказывала о том, как «затачиваются» торги под конкретных подрядчиков, как с чиновниками необходимо договариваться об «условиях» работы.

Кроме того, представители бизнеса рассказывали Eurasianet.org, что устройство системы госзакупок не всегда позволяет выполнять работу качественно. Поскольку одним из главных критериев победы в конкурсе является наименее низкая цена (участники закупки обычно торгуются на понижение определенной заказчиком начальной цены), некоторые контракты дорожные фирмы получают с 20-30-процентным падением. В связи с этим им приходится экономить на материалах и работе, пытаясь уложиться в сумму контракта, утверждают они.

В связи с этим неудивительно, что качество дорог остается низким. Ямы и тещины на дорожном полотне могут появляться меньше чем через год после ремонта, показали проверки Общероссийского народного фронта. В крупных городах ямы на дорогах, отремонтированных летом, традиционно начинают появляться после зимы, в течение которой дороги находятся под воздействием резких перепадов температур.

На инновации нет денег

Передовые технологии в дорожной отрасли используются в основном при строительстве федеральных дорог и на крупных инфраструктурных проектах, и применяются скорее в режиме апробации, а широкого применения не имеют, следует из выступлений участников конференции «Проектирование транспортной инфраструктуры…», которая в 2017 году прошла в Петербурге. Среди таких технологий — укрепление грунтов земляного полотна и усиление насыпи.

Кроме того, некоторые технологии оказываются дороже традиционных методов, поэтому они не могут пока распространяться повсеместно. Например, омские ученые разработали технологию смеси, которая, попадая в яму, увеличивается в объеме и тем самым занимает все пространство. Однако технология оказалась втрое дороже обычной засыпки ям асфальтобетонной смесью.

По данным Росавтодора, объем закупок инновационной продукции в 2016 году составил 4% общего объема финансирования дорожной отрасли, в 2017 году — 1,5%.

Страдают граждане и экономика

Плохие дороги не только быстро портят подвеску автомобиля и способствуют появлению повреждений на шинах, но и снижают безопасность. По данным МВД, в 2017 году из-за неудовлетворительного состояния дорог произошло 67,9 тысячи аварий, что составляет 40,1% общего количества ДТП. В таких авариях погибли почти 7 тысяч человек, еще 86 тыс. получили травмы. Под неудовлетворительным состоянием МВД понимает плохую различимость разметки, отсутствие знаков в необходимых местах, недостаток зимнего содержания, плохая видимость знаков и дефекты покрытия.

Помимо аварийности, плохие дороги оказывают опосредованное, но сильное влияние на экономику страны. Согласно исследованиям, из-за низкого качества дорог и их неразвитости растет себестоимость перевозки товаров (за счет топлива и обслуживания транспорта), что в конечном счете повышает стоимость продукции и снижает ее конкурентоспособность.