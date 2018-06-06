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Два контрольных пункта для въезда автобусов во время ЧМ заработали в Сочи
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Два контрольных пункта для въезда автобусов во время ЧМ заработали в Сочи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Они будут работать на время проведения ЧМ‐2018. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
«Здесь будут проводить проверки пассажирского транспорта, взъезжающего в город-организатор матчей чемпионата», — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Кроме того, вместе с этими пунктами заработает нестационарный пост ГИБДД. Он будет находиться на 10 километре этой же дороги федерального значения в черте Лермонтово Туапсинского района.
Силоввые ведомства 35 стран будут следить за безопасностьб во время ЧМ‐2018. Военные проследят за районами массового скопления людей.
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