На границах Сочи начали работать КПП для въезда пассажирского транспорта

Краснодар. 6 июня — Новая Кубань. Контрольные пункты по организации въезда автобусов в Сочи оборудованы перед пересечением административной границы курорта на федеральной трассе: на 80-м километре (перед пос. Магри) и 212-м километре (рядом с КПП Веселое — Псоу на государственной границе с Республикой Абхазия).

Теперь въезд пассажирского транспорта в город, являющийся столицей мундиаля, осуществляется только через них.

Здесь осуществляется проверка пассажирского транспорта.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», дополнительный нестационарный пост ГИБДД оборудован на 10-м километре этой же дороги федерального значения в черте пос. Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края.

Дополнительные меры в целях обеспечения безопасности в Сочи введены и для пеших граждан.

В Олимпийском парке изменилась схема прохода пассажиров по вокзальному комплексу. Это связано с тем, что вокзальный комплекс находится в шаговой доступности от основных спортивных сооружений, задействованных в Чемпионате мира по футболу. Вокзал оборудуют металлическими ограждениями, чтобы каждый гость прошел досмотр.

Привокзальная площадь на уровне третьего этажа будет «делить» пассажиропотоки.

-Правая часть площади будет предназначаться для входящих пассажиров и болельщиков, левая — для выходящих, тех болельщиков, которые идут на соревнования. На первом этаже на входе процедуру досмотра можно будет пройти через 4 рамки стационарных металлодетекторов и два интроскопа. Свободный выход с территории вокзала возможен через турникетную калитку и выход со стороны улицы Казачьей. Попасть на третий этаж вокзала можно через временный досмотровый шатёр. Постоянный пункт досмотра на данном месте будет демонтирован, а все досмотровые мощности с их увеличением до 25 рамок металлодетекторов и 10 рентгеновских установок для досмотра ручной клади и багажа перенесены в шатёр. — Подробно прокомментировали схему в мэрии г. Сочи.