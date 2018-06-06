Ещё
На границах Сочи начали работать КПП для въезда пассажирского транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

На границах Сочи начали работать КПП для въезда пассажирского транспорта 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 июня — Новая Кубань. Контрольные пункты по организации въезда автобусов в Сочи оборудованы перед пересечением административной границы курорта на федеральной трассе: на 80-м километре (перед пос. Магри) и 212-м километре (рядом с КПП Веселое — Псоу на государственной границе с Республикой Абхазия).
Теперь въезд пассажирского транспорта в город, являющийся столицей мундиаля, осуществляется только через них.
Здесь осуществляется проверка пассажирского транспорта.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», дополнительный нестационарный пост ГИБДД оборудован на 10-м километре этой же дороги федерального значения в черте пос. Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края.
Дополнительные меры в целях обеспечения безопасности в Сочи введены и для пеших граждан.
В Олимпийском парке изменилась схема прохода пассажиров по вокзальному комплексу. Это связано с тем, что вокзальный комплекс находится в шаговой доступности от основных спортивных сооружений, задействованных в Чемпионате мира по футболу. Вокзал оборудуют металлическими ограждениями, чтобы каждый гость прошел досмотр.
Привокзальная площадь на уровне третьего этажа будет «делить» пассажиропотоки.
-Правая часть площади будет предназначаться для входящих пассажиров и болельщиков, левая — для выходящих, тех болельщиков, которые идут на соревнования. На первом этаже на входе процедуру досмотра можно будет пройти через 4 рамки стационарных металлодетекторов и два интроскопа. Свободный выход с территории вокзала возможен через турникетную калитку и выход со стороны улицы Казачьей. Попасть на третий этаж вокзала можно через временный досмотровый шатёр. Постоянный пункт досмотра на данном месте будет демонтирован, а все досмотровые мощности с их увеличением до 25 рамок металлодетекторов и 10 рентгеновских установок для досмотра ручной клади и багажа перенесены в шатёр. — Подробно прокомментировали схему в мэрии г. Сочи.
Новая Кубань: последние новости
Краснодарские чиновники озвучили меры по стабилизации дорожной ситуации в районе путепровода на ул. Офицерской Мэрия Краснодара через суд лишила владельцев 25 незаконных ларьков права собственности В Краснодаре по улице Кубанской Набережной запретят остановку и стоянку транспорта
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин323
Проблема с бензином решена407
Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом2
Автопарку президента не хватает лимузинов «Кортеж»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение