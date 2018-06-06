Дорогу до Нижнего Тагила изрисовали надписями, которые предупреждают о камерах в кустах

На Серовском тракте с каждым днём увеличивается количество надписей «Камера», которые наносит на асфальт неизвестный борец с засадами. Как рассказал читатель E1.RU Вячеслав, вчера их было две, а сегодня уже три.

— Видимо, кто-то ночью рисует предупреждения о нестационарных камерах УГМК , которые раскиданы по всей трассе. Было бы правильно, если бы перед ними, как и перед стационарными камерами, стояли предупреждающие знаки, — считает Вячеслав.

По его словам, камеры прячут в кустах, зачастую за горкой, чтобы водители их не замечали.

— По сути, получается, что единственная их цель — выписать как можно больше штрафов, а не профилактика. К тому же большую часть денег получает УГМК, а не бюджет, — сетует Вячеслав.

Автоправозащитник Максим Едрышов отмечает, что перед нестационарными камерами предупреждающие знаки стоять не должны.

— Конечно, незаконно наносить какие-то надписи на дорожное полотно. Многие водители считают, что знаки должны быть. Вот кто-то и реализовал эту идею. Вообще, в таких надписях есть какой-то профилактический эффект, так как большинство водителей снизят скорость, — считает Максим Едрышов.