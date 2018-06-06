В минздраве Ульяновской области опровергли факт избиения женщины санитаркой в больнице

УЛЬЯНОВСК, 6 июня. / ТАСС /. Специальная комиссия пришла к выводу, что медперсонал центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска не избивал пациентку, на теле которой были обнаружены синяки. По мнению экспертов, повреждения связаны с неоднократными падениями и приемом разжижающих кровь препаратов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения , семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что пожилая пациентка попросила санитарку сопроводить ее в санитарную комнату, но женщина не выпустила ее из палаты и избила.

"Факт избиения пациентки сотрудниками учреждения не подтвердился. Наличие гематом связано с неоднократными падениями дома и в лечебном учреждении при родственниках, а также приемом препаратов, разжижающих кровь", — сказали в пресс-службе.

Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов уточнил, что в ходе служебной проверки опросили весь персонал отделения, всех находившихся на момент инцидента в палате пациентов, а также привлекли сторонних экспертов. Родственница пациентки, которая выложила фотографии женщины в интернет, уже извинилась за ложную информацию. «С родственницей пациентки, выложившей заведомо ложную информацию и фотографии в интернет, лично встретился главный врач и представители ведомства. После ознакомления с результатами проверки данного инцидента она принесла извинения в устной и письменной форме в адрес администрации больницы», — привели в пресс-службе слова Абдуллова.

Служебная проверка установила, что ранее пациентка неоднократно падала дома. После очередного падения 1 мая родственники вызвали на дом скорую помощь. Прибывшие медицинские работники обнаружили рану на затылке, а также многочисленные синяки и ссадины на теле. После обследований женщину госпитализировали в медучреждение в связи с другим заболеванием. В ночь с 2 на 3 июня родственники наняли сиделку.

По словам главного врача учреждения Максима Мидленко, в течение дня женщину возили на каталке на обследования. Ночью она в возбужденном состоянии самостоятельно захотела выйти из отделения, в связи с чем вызвали постовую сестру и врача. «На момент осмотра врачом пациентка была дезориентирована в пространстве, после оказания медицинской помощи ее состояние стабилизировалось. При утреннем обходе врача в присутствии родственников каких-либо претензий и жалоб на поведение медицинского персонала не поступало, племянница по факту наличия гематом к медицинскому персоналу не обращалась», — привели слова Мидленко в пресс— службе.