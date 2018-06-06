Безупречная забота от Ауди Центра Север

Специальное предложение на оригинальные аксессуары поможет окружить ваш Audi заботой со всех сторон — защитить его от грязи и ударов камней снаружи и создать идеальный порядок и свежесть внутри. Только до 30 сентября 2018 года официальный дилерский центр Ауди Центр Север предлагает комплект оригинальных аксессуаров по привлекательным ценам — с выгодой от 20%.

Состав комплекта:

Брызговики передние и задние. Идеально подходят по размеру и форме. Отличаются прочностью и долговечностью. Средство по уходу за кокпитом (для пластика). Придает деталям шелковисто-матовый блеск. С антистатическим действием и защитой от УФ-лучей. Объем: 300 млАроматизатор в форме геккона. Располагается на ребрах диффузора. Варианты ароматов: цветочный, фруктовый, тропический или пряный.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27 Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

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