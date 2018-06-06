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Безупречная забота от Ауди Центра Север
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Безупречная забота от Ауди Центра Север 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Специальное предложение на оригинальные аксессуары поможет окружить ваш Audi заботой со всех сторон — защитить его от грязи и ударов камней снаружи и создать идеальный порядок и свежесть внутри. Только до 30 сентября 2018 года официальный дилерский центр Ауди Центр Север предлагает комплект оригинальных аксессуаров по привлекательным ценам — с выгодой от 20%.
Состав комплекта:
Брызговики передние и задние. Идеально подходят по размеру и форме. Отличаются прочностью и долговечностью. Средство по уходу за кокпитом (для пластика). Придает деталям шелковисто-матовый блеск. С антистатическим действием и защитой от УФ-лучей. Объем: 300 млАроматизатор в форме геккона. Располагается на ребрах диффузора. Варианты ароматов: цветочный, фруктовый, тропический или пряный.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27  Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б  www.audi-sever.ru  * Уточняйте цены у официальных дилеров Audi. Обращаем ваше внимание на то, что вся предоставленная на сайте информация, касающаяся розничных цен, спецификаций и технических характеристик носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
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