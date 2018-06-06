Фискалы рассказали о транспортном налоге для фирм

Налог на транспорт платят те лица, на которых зарегистрированы машины, мотоциклы, автобусы или другой транспорт, облагаемый налогом. Юрлица ставят транспорт на учет либо по месту своей госрегистрации, либо по адресу своих подразделений. Органы, регистрирующие ТС, должны сообщить о вновь зарегистрированных машинах в налоговую, а также до 15 февраля ежегодно передавать туда же информацию о стоящих на госучете ТС, имеющуюся на начало года.

Налоговая регистрирует или, напротив, снимает с учета компанию-плательщика за пять дней с момента получения этих данных. Тогда же день она выдает лично или направляет заказным письмом уведомление о том, что ТС, принадлежащие фирме, стоят на учете в ГИБДД или сняты с него.

Компании, платящие налог на транспорт, подают декларацию в налоговую по месту регистрации и нахождения ТС. Налог платится в местный бюджет.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»