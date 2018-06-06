В Госдуме поддержали идею появления в ПДД понятия «велосипедные зоны»

«Что касается изменений в правилах дорожного движения — мы все это (появление в ПДД понятия «велосипедные зоны», — прим. Агентства «Москва») поддерживаем.

Нужно развивать здоровый образ жизни граждан России, не только в Москве, а во всех городах, поселках», — сказал Е. Москвичев, комментируя предложения Минтранса.

При этом он добавил, что, по его мнению, вводить специальные водительские права для велосипедистов нет необходимости.

«У нас был законопроект, где предлагалось с 16 лет выдавать водительское удостоверения велосипедистам. Но нужно сначала учить граждан культуре, уважению друг к другу, а также поведению на улицу. Можно дать водительское удостоверение, но если не будет культуры и уважения друг к другу — это ничему не поможет», — сказал он.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов вынесен на общественное обсуждение проект постановления министерства транспорта РФ о внесении изменений в правила дорожного движения. Предлагается ввести понятие «велосипедные зоны», где велосипедистам будет предоставлено преимущество движения перед автомобилями и право ездить по всей ширине проезжей части, а также можно будет ехать по всей ширине улицы с преимуществом перед автомобилями.