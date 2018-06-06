В оренбургском поселке им. Куйбышев сделают дополнительные остановки

В связи с сокращением количества остановок в оренбургском поселке им. Куйбышева начальник управления пассажирского транспорта горадминистрации Дмитрий Анисимов организовал выездное совещание с коллегами из управления и представителями Южного округа.

На данный момент жители поселка им. Куйбышева могут сесть в автобус 67 маршрута только на конечной остановке у озера Коровье. На повестке дня стоял вопрос установки там четырех дополнительных остановок — по две в каждом направлении.