В оренбургском поселке им. Куйбышев сделают дополнительные остановки 

В связи с сокращением количества остановок в оренбургском поселке им. Куйбышева начальник управления пассажирского транспорта горадминистрации Дмитрий Анисимов организовал выездное совещание с коллегами из управления и представителями Южного округа.
На данный момент жители поселка им. Куйбышева могут сесть в автобус 67 маршрута только на конечной остановке у озера Коровье. На повестке дня стоял вопрос установки там четырех дополнительных остановок — по две в каждом направлении.
«Сделать это нужно в течение двух дней — такие сжатые сроки нам озвучил Глава Оренбурга Евгений Арапов. Он дал соответствующее поручение. Остановки там исторически сложившиеся, в реестре их никогда не было. Сейчас будут выставлены дорожные знаки, оборудованы заездные карманы и тогда мы внесём данные остановки в реестр. Проблема будет решена», — пояснил Дмитрий Анисимов.