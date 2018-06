Представлена новая специальная техника от Группы ГАЗ

Горьковский автозавод представляет на выставке строительного оборудования и технологий bauma CTT RUSSIA 2018 специальную технику, созданную на базе новых моделей автомобилей «ГАЗель NEXT 4,6» и «ГАЗон NEXT 10». На выставке впервые демонстрируется спецтехника на базе грузопассажирской версии легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT 4,6». Благодаря двухрядной кабине обеспечивается оптимальное сочетание пассажировместимости и грузоподъемности автомобиля при сохранении небольших габаритов, удобных для перемещения в загруженном городском пространстве. «ГАЗель NEXT 4,6» позволяет перевозить рабочую бригаду до 7 человек и от 1,2 до 2 т груза. Самосвал «ГАЗель NEXT 4,6» укомплектован бортовой платформой с возможностью разгрузки на три стороны, которая установлена на высокопрочные шаровые опоры итальянской компании ItalAutoCar. Борты изготовлены из катаного профиля (толщиной 1,5 мм), профиль покрыт двухкомпонентным лакокрасочным покрытием, обеспечивающим высокий уровень коррозионной стойкости. Возможность управления платформой при помощи выносного пульта позволяет контролировать процесс выгрузки, находясь вне кабины. Предусмотрена возможность установки тента, который защищает груз от осадков и выдувания при движении. Объем кузова — до 6,3 куб. м, грузоподъемность — 2 т. Потребители также могут заказать автомобиль в версии с однорядной кабиной. Его грузоподъемность составит 2,1 т, а с объемом кузова — до 8 куб. м.

Автомобиль «ГАЗель NEXT 4,6» с краново-манипуляторной установкой (КМУ) совмещает в себе функции автокрана и обычного грузовика. КМУ изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает прочность конструкции при сравнительно небольшом весе. По желанию покупателя кран-манипулятор может быть оснащен лебедкой, буром, двухчелюстным ковшом, вилочным подхватом и другим оборудованием. Система защиты от перегруза не позволяет оператору превышать допустимые нагрузки, предохраняя оборудование от аварии или поломки. Трехопорный мост в основании крана-манипулятора уменьшает ударные нагрузки на раму автомобиля во время движения по неровным дорогам. Система управления КМУ разделена на две части: на одном распределителе — управление опорами, на другом — стрелой. Благодаря этому установка защищена от ошибок оператора и случайного втягивания опоры в момент, когда на стреле находится груз. Максимальный вылет стрелы — 4,7 м; грузоподъемность крана на максимальном вылете — 635 кг; масса перевозимого груза — 1,2 т. Автогидроподъемник (АГП) на базе «ГАЗель NEXT 4,6» — с однорядной кабиной. При производстве подъемного устройства используется легированная высокопрочная сталь, что значительно снижает массу механизма и делает возможным установку АГП на шасси легкого коммерческого автомобиля. Электропроводка и рукава высокого давления расположены внутри стрелы автоподъемника, что гарантирует надежную защиту от механических повреждений. Управление опорами осуществляется с пульта управления, расположенного под настилом платформы. Система ограничения грузового момента предотвращает движения стрелы за пределы рабочей зоны. Гидроподъемник оснащен алюминиевой корзиной с электроизоляцией до 2000В, возможна установка пластиковой корзины с электроизоляцией до 10000В. Корзина оборудована ограничителем предельного груза; кнопкой запуска и остановки двигателя, розеткой 220В для подключения электроинструмента, и, в качестве опции, выводом для подключения пневмоинструмента и подачи воды на высоту. В зависимости от комплектации рабочая высота подъема составляет от 20 до 24 м, вылет стрелы — до 10,2 м, грузоподъемность корзины — до 250 кг.

Среднетоннажный грузовик «ГАЗон NEXT 10» с КМУ способен перевозить до 4 т груза. Максимальный вылет стрелы крана-манипулятора составляет 9,8 м, минимальный — 2,6 м, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете — 600 кг, на минимальном — 3 200 кг. Усиленный надрамник под КМУ интегрирован в надрамник платформы таким образом, что они становятся единым целым. Благодаря этому нагрузка при погрузочно-разгрузочных работах равномерно распределяется по раме автомобиля. Между лонжеронами надрамника по всей его длине наварены крестообразные кронштейны, которые придают платформе дополнительную прочность при скручивающих нагрузках. Крепежные петли крепления груза расположены в углублениях по самому краю погрузочного пространства и не выступают над поверхностью настила — это значительно облегчает крепление габаритных грузов.

