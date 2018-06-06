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Три кота провели 22 дня в смертельной ловушке и выжили
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Три кота провели 22 дня в смертельной ловушке и выжили 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
В канадском городе Эдмонтон зоозащитники случайно оставили трех котов в машине и спохватились через 22 дня. Как сообщает новостной портал CBC, животным удалось выжить.
Организация Edmonton Humane Society 5 июня опубликовала на своей странице в Facebook извинения за инцидент.
Котов доставили в приют в Эдмонтоне 27 марта, однако во время разгрузки машины активисты не заметили три переноски с животными. Их обнаружили только 18 апреля, когда персонал погрузился в автомобиль, чтобы доставить новую партию бездомных животных. Зоозащитники отметили, что все это время коты страдали от голода и обезвоживания, также на их лапках обнаружили ожоги от мочи. «Но, к счастью, они не заболели чем-то серьезным и не поранились», — подытожили они.
За это время, по словам зоозащитников, коты полностью восстановились и уже нашли себе новых хозяев. Организация провела тщательное расследование инцидента и приняла новые правила разгрузки машин, чтобы подобное не повторялось в будущем.
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