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Владельца кстовского батутного центра будут судить за травму ребенка
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Владельца кстовского батутного центра будут судить за травму ребенка 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В январе 2017 года малолетняя посетительница батутного центра «Панда» после прыжка приземлилась на твердую поверхность между батутами, в результате чего получила закрытый компрессионный перелом тела 4-го позвонка без нарушения функции спинного мозга, которые причинили ей вред средней тяжести. При этом твердая поверхность из-за нарушения обвиняемым ГОСТ не была снабжена покрытием с высокой амортизирующей способностью, а девочка не была информирована о правилах поведения на батутной арене, не ознакомлена с правилами по технике безопасности.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признает.
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