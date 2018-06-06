Владельца кстовского батутного центра будут судить за травму ребенка

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В январе 2017 года малолетняя посетительница батутного центра «Панда» после прыжка приземлилась на твердую поверхность между батутами, в результате чего получила закрытый компрессионный перелом тела 4-го позвонка без нарушения функции спинного мозга, которые причинили ей вред средней тяжести. При этом твердая поверхность из-за нарушения обвиняемым ГОСТ не была снабжена покрытием с высокой амортизирующей способностью, а девочка не была информирована о правилах поведения на батутной арене, не ознакомлена с правилами по технике безопасности.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признает.