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Встреча медведя и машины ДПС: хозяин леса потребовал дань
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Встреча медведя и машины ДПС: хозяин леса потребовал дань 

Trendymen 21 минуту назад
Фото: Trendymen
Реальное нашествие диких медведей переживают жители Республики Коми. В этом году животные совсем страх потеряли: на днях лесной хозяин барской походкой выбрался из чащи, доковылял к машине ДПС и потребовал дань.
Все происходило неподалеку от Печоры, где местные жители давно привыкли делить территорию с медведями. Животные без страха подходят к автомобилям в надежде получить еду и люди им редко отказывают.
Вот и в этот раз инспекторы, судя по всему, решили отделаться от косолапого данные. Во всяком случае, уходил он от машины вполне довольным жизнью.
Стоит сказать, что прикармливать медведей, как и других лесных хищников, не нужно ни в коем случае. Они быстро привыкают к легкой добычей и постоянно возвращаются за добавкой. В одночасье милый медвежонок может превратиться в разъяренного дикого зверя — такая прикормка в разы увеличивает шансы несчастных случаев.
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