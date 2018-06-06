Ещё
В Нижегородской области предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижегородской области предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму 

RT на русском 1 час назад
Фото: "Открытый Нижний"
В Кстовском районе предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму, сообщает kp.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Инцидент произошёл в январе 2017 года. Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение средней тяжести вреда малолетней потерпевшей».
12-летнюю девочку не проинструктировали о том, что прыгать на твёрдых поверхностях, предназначенных для прохода между батутами, запрещено. В результате она сломала позвоночник.
Владельцу центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он не признаёт свою вину.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Астраханской области завели уголовное дело после падения двух детей с батута.
RT на русском: последние новости
Осторожно, злая утка: птица напала на человека Правительство одобрило законопроект о скидке за задержанный штраф для водителей в России В Кировской области проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В рубль веры нет: покупатели сметают автомобили22
Проблема с бензином решена407
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин334
Бензин продолжил дорожать6
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение