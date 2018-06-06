Владельца кстовского батутного центра будут судить за травму ребенка

В Кстове перед судом предстанет владелец батутного центра, где в прошлом году пострадала 12-летняя девочка. Школьница получила перелом позвонка. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского областного суда.

Напомним, несчастный случай произошел 15 января 2017 года. Как было установлено судом, используемые батуты не отвечали требованиям безопасности. Владелец центра не принимал никаких мер к обеспечению их технического обслуживания, подбору квалифицированного персонала, а также не организовал своим сотрудникам обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, проведение инструктажа и проверку знаний требований охраны труда. Все это ставило под угрозу жизнь и здоровье детей, посещающих аттракцион.

Кроме того, суд установил, что девочку никто не проинформировал о том, как правильно пользоваться батутом. В результате школьница после прыжка приземлилась на твердую поверхность и получила травму в виде закрытого компрессионного перелома тела 4-го позвонка без нарушения функции спинного мозга, что квалифицируется как вред средней тяжести.

Свою вину владелец батутного центра не признает. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, двое детей получили переломы в батутном центре на Большой Покровской.