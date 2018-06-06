Ещё
Владельца кстовского батутного центра будут судить за травму ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владельца кстовского батутного центра будут судить за травму ребенка 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Кстове перед судом предстанет владелец батутного центра, где в прошлом году пострадала 12-летняя девочка. Школьница получила перелом позвонка. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского областного суда.
Напомним, несчастный случай произошел 15 января 2017 года. Как было установлено судом, используемые батуты не отвечали требованиям безопасности. Владелец центра не принимал никаких мер к обеспечению их технического обслуживания, подбору квалифицированного персонала, а также не организовал своим сотрудникам обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, проведение инструктажа и проверку знаний требований охраны труда. Все это ставило под угрозу жизнь и здоровье детей, посещающих аттракцион.
Кроме того, суд установил, что девочку никто не проинформировал о том, как правильно пользоваться батутом. В результате школьница после прыжка приземлилась на твердую поверхность и получила травму в виде закрытого компрессионного перелома тела 4-го позвонка без нарушения функции спинного мозга, что квалифицируется как вред средней тяжести.
Свою вину владелец батутного центра не признает. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, двое детей получили переломы в батутном центре на Большой Покровской.
В городе N: последние новости
Более 18% полисов ОСАГО нижегородцы оформили в электронном виде Бензин в России продолжает дорожать Производство Skoda Kodiaq запущено на ГАЗе в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого не пустят на Крымский мост
Набиуллина похоронила дешевый бензин325
Бензин продолжил дорожать2
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Проблема с бензином решена407
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение