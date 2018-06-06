На Красноказарменной улице восстановили покосившийся светофор

На Красноказарменной улице вернули в правильное положение покосившийся светофор. Работы были проведены по просьбе жителя района Лефортово: он сообщил о проблеме на портал «Наш город».

Через несколько дней меры были приняты, а пользователь портала получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова

«Развернут в нормативное положение и закреплен транспортный светофор. Дополнительно сообщаем, что указанный Вами светофорный объект находится в координированном режиме работы, при котором продолжительность сигналов светофоров устанавливается дистанционно сотрудниками ГИБДД , при этом обратный отсчет времени становится неактивным», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Напомним, что сообщить о подобных нарушениях на портал «Наш город» можно, пройдя регистрацию и выбрав соответствующий раздел. (ео)