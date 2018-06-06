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На Красноказарменной улице восстановили покосившийся светофор
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На Красноказарменной улице восстановили покосившийся светофор 

Управа района Лефортово 51 минуту назад
Фото: Управа района Лефортово
На Красноказарменной улице вернули в правильное положение покосившийся светофор. Работы были проведены по просьбе жителя района Лефортово: он сообщил о проблеме на портал «Наш город».
Через несколько дней меры были приняты, а пользователь портала получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Развернут в нормативное положение и закреплен транспортный светофор. Дополнительно сообщаем, что указанный Вами светофорный объект находится в координированном режиме работы, при котором продолжительность сигналов светофоров устанавливается дистанционно сотрудниками ГИБДД, при этом обратный отсчет времени становится неактивным», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Напомним, что сообщить о подобных нарушениях на портал «Наш город» можно, пройдя регистрацию и выбрав соответствующий раздел. (ео)
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