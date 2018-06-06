В России появятся велосипедные зоны

В России появятся велосипедные зоны — участки дорог, на которых любители крутить педали смогут ездить по всей ширине улицы. По задумке Минтранса , это поспособствует развитию общественных пространств без снижения уровня безопасности. Но сейчас активно развиваются новые виды транспорта — гироскутеры, электросамокаты, моноколёса и сегвеи. Пустят ли их в велосипедные зоны и как вообще обеспечат безопасность всех участников дорожного движения?

Зоны превосходства

Москва и другие крупные населённые пункты вот уже несколько лет активно осваивают новые способы передвижения по городу, используя их для активного отдыха или на маршрутах «метро — работа — метро». Сегодня человек в костюме, летящий по тротуарам на самокате, уже мало кого удивит, а уж подросток на лонгборде — тем более. Ещё активнее развивается велодвижение, что подтверждает и растущий спрос, традиционно подскочивший до небес в преддверии летнего сезона.

Новые условия требуют и новых подходов в организации дорожного движения. Так, 6 июня Министерство транспорта выдвинуло на общественное обсуждение идею о создании в городах велосипедных зон. Велосипеды получат там преимущество перед автомобилями и смогут ездить по всей ширине улицы, но не быстрее 20 км/ч. Для обозначения этих зон будет придуман специальный знак, следует из документов. Также в проекте поправок в ПДД предусмотрен запрет на парковку автомобилей на велосипедных дорожках и на расстоянии ближе пяти метров от мест пересечения с ними проезжей части.

Клубок вопросов

Новые вызовы, которые ставит перед властями городской транспорт, обсуждались в пресс-центре « Парламентской газеты » 5 июня. Первым камнем преткновения для экспертов стала классификация городского транспорта. В ПДД однозначно определяются только велосипеды. А что остальные? Например, большинство сегвеев и гироскутеров по мощности электромотора и максимальной скорости подпадает под определение «мопед». Значит, их владельцы тоже должны сдавать на права и носить шлемы?

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев рассказал, что уже направлял запрос в ГАИ с просьбой приравнять сегвеи, гироскутеры и электросамокаты к транспортным средствам. Но в дорожной полиции ответили, что технические характеристики не позволяют сделать это, а владельцы этих средств пока приравнены к пешеходам. А значит, и правила для них такие же, как и для пеших участников дорожного движения — не создавать помехи для остальных, то есть не разгоняться в людных местах, объезжать препятствия и прочее, поясняет начальник отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России, полковник Максим Белугин

Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский добавляет: «Спортсмен может пробежать 100 метров за 10 секунд, то есть его средняя скорость на этом участке составляет 36 км/ч. Ровно столько развивает самый мощный на сегодня сегвей, обычный самокат или роллер. Но при этом они не должны получать права или вешать на себя регистрационные знаки».

Неясным остаётся и вопрос о том, где должны ездить все любители городского транспорта. Существующая организация дорожного движения не позволяет даже велосипедистам передвигаться по проезжей части без риска для жизни. Понятно, что лучшим выходом для них станет единая сеть велодорожек, неразрывно опутывающая весь город. Но её пока нет даже в Москве, не говоря о прочих городах. И куда девать другие технические средства передвижения? Можно также оттеснить их на велодорожки, а за неимением таковых — на проезжую часть, где несутся автомобили?

В Европе для электромеханических средств прокладывают отдельные дорожки, рассказал глава Союза пешеходов Владимир Соколов . Причём велосипеды не имеют права туда заезжать — для них есть свои маршруты. Эксперт считает, что Россия должна пойти этим же путём.

Некуда податься

4 июня в Москве молодой человек на электросамокате сбил женщину на пешеходном переходе. Виновник скрылся с места происшествия, так и не узнав, что его жертва получила в результате аварии перелом позвоночника.

С другой стороны, на проезжей части рискуют уже сами велосипедисты и скутеристы. Днём 22 мая в Петербурге самосвал задел мужчину, который ехал в попутном направлении на электросамокате. Пострадавший получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Похожая авария случилась 28 мая в Самаре: легковой автомобиль наехал на человека, который двигался по проезжей части на электрическом самокате.

С теми же проблемами сталкиваются и любители велосипедов: ездить по правилам без риска для жизни попросту невозможно. По данным ГАИ, с начала года в авариях погиб 71 велосипедист.

Досуг или необходимость?

Так или иначе, но безопасность владельцев городского транспорта и пешеходов зависит от доступной инфраструктуры, главным образом — специальных дорожек. Появятся ли они в той же Москве — зависит от того, будут ли власти считать электромеханический транспорт развлечением или бытовым удобством. Если за основу будет взят первый подход, то сегвеи, моноколёса и прочие современные средства передвижения получат право ездить в специально оборудованных местах, прежде всего в парках и рекреационных зонах. Если же такой транспорт станет удобным инструментом для более быстрого передвижения между домом, метро и работой, то придётся прокладывать для него маршруты по всему городу или ограничивать скорость движения на тротуарах.

Эксперты пока не находят единства в этом вопросе. «Являемся ли мы велосипедной страной, то есть страной, в которой люди пользуются велосипедами, чтобы приехать на работу? Скорее всего, нет. Несмотря на то что происходит в Москве, это не набирает такую критическую массу. То же самое касается роликов, гироскутеров и так далее. Значит, все эти средства относятся к сфере развлечений», — считает член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«У нас тренд на то, чтобы люди пересаживались из автомобилей на общественный и экологический транспорт, потому что дышать в городах невозможно. А вы говорите — это опасно, предлагаете им в парке кататься?» — возмутился общественный деятель Дмитрий Чугунов . По его мнению, нельзя ограничивать возможности людей: кто-то любит ходить пешком, а кто-то предпочитает передвигаться по городу на колёсах.

Кроме того, для Москвы и других крупных городов электромеханические средства уже становятся бытовой потребностью. «В двухтысячном году мобильные телефоны не были средством связи для основной массы, потому что они стоили слишком дорого. Но с каждым годом они становились всё доступнее», — привёл он пример. По словам Чугунова, сегвеи сейчас тоже стремительно дешевеют, и в ближайшие пару лет все новые средства передвижения станут частью повседневной жизни россиян.

Всё дело в воспитании

Впрочем, решать вопрос о развитии инфраструктуры должны муниципальные власти — именно они владеют дорогами и отвечают за удобство города для всех его жителей. А на федеральном уровне предстоит решить совсем другую задачу — повысить сознательность участников дорожного движения. Эксперты единодушно уверены: воспитывать это нужно с младых ногтей.

В Госавтоинспекции уже давно вынашивают такие планы. «Мы как ГАИ постоянно ведём разговор с нынешним Министерством просвещения о том, что должна быть непрерывность образования детей», — рассказал Максим Белугин. Суть идеи простая: в детском садике ребёнок познаёт азы ПДД как пассажир, в начальной школе он становится юным пешеходом, затем — юным велосипедистом. «После велосипеда идёт мопед — транспортное средство с моторчиком. Если вся вертикаль будет выстроена, то по окончании школы подросток может получить свидетельство о прохождении курса и идти сдавать уже на водительское удостоверение», — мечтает Максим Белугин.

Его горячо поддержал депутат Владимир Афонский. Он напомнил, как сейчас развивается система ДОСААФ , и предложил, чтобы уроки ПДД в школах проводила именно эта организация. Возможно, она даже будет выдавать добровольные права велосипедистов, предположил парламентарий.

«Это может стать брендом. Это гражданская инициатива, мы готовы это обсуждать и поддержать. Уверен, правоохранительные органы присоединятся к этому. Потому что это безопасность наших детей. Это культура общения с первым транспортным средством», — подчеркнул Владимир Афонский. Он отметил, что благодаря такой системе уже повзрослевшие граждане будут ответственно себя вести на дороге, какой бы транспорт они ни использовали.

Справка

Сегвей — электрическое самобалансирующееся транспортное средство; конструкция представляет два колеса и руль на одной платформе. Двигается в зависимости от наклона тела ездока.

Гироскутер — электрическое транспортное средство в виде поперечной планки с двумя колёсами по бокам. Двигается в зависимости от переноса центра тяжести ездока.

Моноколесо — электрическое транспортное средство в виде колеса и двух подножек по обе стороны от него, часто оборудован переносной ручкой. Управляется наклоном тела.

Лонгборд — разновидность скейта, которая отличается повышенной устойчивостью, улучшенными ходовыми качествами и большей скоростью.