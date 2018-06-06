Открыт участок скоростной трассы Москва — Петербург

Москва, 6 июня — «Вести. Экономика». Сегодня открыт участок новой скоростной автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях длиной более 200 км (334-й км — 543-й км).