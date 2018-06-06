Москва, 6 июня — «Вести. Экономика». Сегодня открыт участок новой скоростной автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях длиной более 200 км (334-й км — 543-й км).
Такая протяженная автодорога, современная, комфортная и безопасная, вводится впервые в новейшей истории России, отметили в госкомпании «Автодор», которая управляет сетью скоростных автомагистралей. Таким образом, с учетом уже действующих участков М-11 в обход Торжка и Вышнего Волочка автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км). Цена проезда по трассе составит для легковых автомобилей от 356 руб. до 660 руб. Это — половина всей М-11, которая будет введена в эксплуатацию на всем протяжении в конце 2018 г. Новая скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва — Санкт-Петербург» соответствует категории IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 км/ч. М-11 протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность М-11 составляет 669 км. Она пройдет по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Проект реализуется "Мостотрестом" в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, срок действия которого составляет 26 лет. После завершения строительства «Мостотрест» берет на себя обязательства по содержанию участка автомобильной дороги, технической системы взимания платы и автоматизированной системы управления движением в течение 22 лет. Общая протяженность магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург составит почти 700 км. Она получит категорию 1А, будет иметь четыре полосы и расчетную скорость движения 150 км в час. На ее протяжении намечено возвести 100 мостовых сооружений и ряд транспортных развязок. Интенсивность движения прогнозируется в 26,8 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость всего проекта составляет 152,8 млрд руб. Нынешняя федеральная автодорога М10 «Россия» станет служить ее бесплатным дублером. Полный ввод в эксплуатацию скоростной трассы намечен на 2018 г., к началу чемпионата мира по футболу.